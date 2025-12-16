Pólvora: La herencia colonial que nos sigue quemando en el siglo XXI

Los vendedores aseguran que la pólvora la consiguen sin muchas restricciones en el centro de Bogotá o en el municipio de Soacha. Foto: Terumoto Fukuda, Santiago Ramírez y Nicolás Achury

Si la pirotecnia fuera un invento actual, seguro la regulación y la mayoría de las familias coincidirían en que es peligrosa y que, bajo ninguna situación, sería buena idea regalarle fuegos pirotécnicos a un niño de 10 años; permitir que los manipule un adulto inexperto, o en estado de ebriedad. Esto, para citar algunas de las prácticas que acompañan el uso histórico, generalizado y normalizado de la pólvora en el país.

