Bogotá
Pólvora y fuego: ¿Por qué diciembre es el mes más peligroso para los hogares bogotanos?

Fin de año es una temporada llena de riesgos con el fuego: el 30% de los quemados por pólvora son niños y las cifras de incendios se duplican. Consejos para evitar tragedias.

Alexánder Marín Correa
Alexánder Marín Correa
06 de diciembre de 2025 - 02:00 p. m.
Según el Observatorio de Salud de Bogotá, en la noche del Día de Velitas DE 2024 se registraron 53 quemados con pólvora.
Foto: Terumoto Fukuda, Santiago Ramírez y Nicolás Achury

Luces, velitas y celebraciones familiares son íconos de las fiestas decembrinas. Sin embargo, también de peligros y tragedias para muchos hogares. La sobrecarga de los sistemas eléctricos y el uso de pólvora provocan accidentes que amargan celebraciones, donde los niños son muy vulnerables.

Sin duda, la pólvora es la que más riesgos genera por estas fechas y los datos en aumento lo validan. Según el Observatorio de Salud de Bogotá, mientras en la navidad de 2022 se reportaron 98 quemados, para 2022 el número de casos ascendió a 126 y...

Alexánder Marín Correa

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55Jamarin@elespectador.com
