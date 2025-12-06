Pólvora y fuego: ¿Por qué diciembre es el mes más peligroso para los hogares bogotanos?

Según el Observatorio de Salud de Bogotá, en la noche del Día de Velitas DE 2024 se registraron 53 quemados con pólvora.
Foto: Terumoto Fukuda, Santiago Ramírez y Nicolás Achury
Luces, velitas y celebraciones familiares son íconos de las fiestas decembrinas. Sin embargo, también de peligros y tragedias para muchos hogares. La sobrecarga de los sistemas eléctricos y el uso de pólvora provocan accidentes que amargan celebraciones, donde los niños son muy vulnerables.
Sin duda, la pólvora es la que más riesgos genera por estas fechas y los datos en aumento lo validan. Según el Observatorio de Salud de Bogotá, mientras en la navidad de 2022 se reportaron 98 quemados, para 2022 el número de casos ascendió a 126 y...
Por Alexánder Marín Correa
Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55Jamarin@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación