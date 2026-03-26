Por cada $100.000 que paga un bogotano en impuestos, $40.000 se van en gasto social

Catastro Bogotá está ubicado en la localidad de Puente Aranda. Foto: Catastro Distrital

Bogotá está saliendo a buscar sus propios recursos con una mezcla de urgencia y pedagogía. En estos días, la Secretaría de Hacienda no solo habla de cifras, metas y billones; también se instala en parques, plazas y sedes locales para conversar cara a cara con los ciudadanos sobre impuestos, deudas y obras.

La ciudad, que viene de varios años de crecimiento sostenido en el recaudo, parece haber entendido que ya no basta con esperar a que los contribuyentes paguen. Hay que ir a encontrarlos, explicarles y, en algunos casos, convencerlos de que...