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Por cada $100.000 que paga un bogotano en impuestos, $40.000 se van en gasto social

La alcaldía se encuentra en una titánica labor de aumentar y cumplir con las metas de recaudo para financiar el ambicioso componente social y de infraestructura distrital. Así van las cuentas.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
27 de marzo de 2026 - 02:18 a. m.
Catastro Bogotá está ubicado en la localidad de Puente Aranda.
Catastro Bogotá está ubicado en la localidad de Puente Aranda.
Foto: Catastro Distrital

Bogotá está saliendo a buscar sus propios recursos con una mezcla de urgencia y pedagogía. En estos días, la Secretaría de Hacienda no solo habla de cifras, metas y billones; también se instala en parques, plazas y sedes locales para conversar cara a cara con los ciudadanos sobre impuestos, deudas y obras.

La ciudad, que viene de varios años de crecimiento sostenido en el recaudo, parece haber entendido que ya no basta con esperar a que los contribuyentes paguen. Hay que ir a encontrarlos, explicarles y, en algunos casos, convencerlos de que...

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Por Redacción Bogotá

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