Por cierre temporal de la pista norte de El Dorado se retrasarían vuelos

El aeropuerto El Dorado de Bogotá está ubicado al occidente de la capital, entre las localidades de Fontibón y Engativá. Foto: Carlos Rosas - Óscar Pérez

Este domingo 24 de julio la Aeronáutica Civil adelantará trabajos de calibración de instrumentos en la pista norte (13L) del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, por lo que este sector de la terminal área podrían presentar restricciones entre las 7:00 a.m. y las 11:00 a.m., pero no se descarta que el horario se extienda.

Según las autoridades aéreas, si bien los trabajos fueron planeados con anticipación y existen planes de contingencia, la situación podría generar demoras en algunos vuelos, por lo que recomendó que los viajeros estén en contacto frecuente con sus aerolíneas, para conocer si los itinerarios tendrán ajustes y cambios.

La Aeronáutica Civil agregó que la pista sur (13R) tendrá operación normal, y que de manera constante monitorea el estado de las pistas para garantizar seguridad y operatividad en los vuelos.

#BoletínDePrensa | Hoy domingo 24 de julio, la pista norte (13L) del @BOG_ELDORADO estará cerrada desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. Se recomienda a los viajeros mantenerse en contacto con su aerolínea para prever posibles cambios en los itinerarios. pic.twitter.com/EuwDLa3IQB — Aeronáutica Civil de Colombia (@AerocivilCol) July 24, 2022

Actualmente, en el Aeropuerto El Dorado se están adelantando tres proyectos que harán crecer la terminal aérea. El primero son los estudios y diseños para la eventual extensión de la pista 13L y 31R. El segundo proyecto en el que se trabaja es la terminación de calle de rodaje Lima, la construcción del Box Culvert (deprimido para aguas negras) y obras complementarias, el cual tiene una inversión superior a los $66.700 millones.

El último proyecto que se adelanta es los trabajos de mantenimiento del Centro de Gestión Aeronáutica, que es el corazón de los servicios de navegación aérea del país, así como de las instalaciones del Servicio Aéreo de Rescate y la torre de control.

