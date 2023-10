Por dedicar una canción, asesinan a cantante de música popular en bar de Bogotá

Autoridades capturaron a dos personas involucradas en el crimen. Al parecer, la desafortunada reacción de un hombre ante una canción, habría detonado el homicidio. Foto: Archivo Particular

La intolerancia sigue dejando víctimas mortales en Bogotá. En esta oportunidad, Luis Felipe Mendivelso, un cantante de música popular que ejercía su labor en un bar en el barrio el Paraíso, fue asesinado en segundos por un sujeto quien no tomó de buena manera que el cantante le dedicara unos versos a una mujer que se encontraba en compañía del, ahora, presunto asesino.

Siga leyendo: Cárcel la Picota al borde de emergencia sanitaria por falta de suministro de agua

Los hechos ocurrieron en la localidad Ciudad Bolívar, en horas de la noche del fin de semana. En los últimos momentos de vida del artista, registrados en videos que tomaron los comensales del bar, se le observa cantando la canción El Raspachin, de Los Balcanes del Sur. En un instante, Mendivelso se acerca a una mujer que corea la canción, y le recita un verso, que resulta ser el único verso que habla de una mujer en dicha canción popular (No tengo tristeza ni me desespero/ Y llevo a mi lado la mujer que quiero); la acción del cantante habría causado el disgusto de un sujeto que la acompañaba y quien no pudo controlar sus emociones.

En otro video se observa cómo el presunto responsable se pone de pie e increpa al cantante, quien sigue entonando la canción; posteriormente el sujeto lo empuja contra una pared y le propina varias puñaladas. En ese momento, familiares del artista lo auxiliaron, mientras los policías del cuadrante efectuaban la captura de dos sujetos implicados, uno de ellos de 27 años y con antecedentes judiciales.

“Esto se produce gracias a la reacción de nuestros policías. En este sector tenemos un polígono que nos ha permitido reducir el delito”, señaló el coronel Germán Gómez, comandante de la estación de Policía de Ciudad Bolívar.

Mendivelso falleció en el hospital de Vista Hermosa, a donde llegó convaleciente tras recibir múltiples heridas con arma blanca. “Estos hechos se presentan por intolerancia, por esta razón estamos implementando una estrategia de ubicar policías en las esquinas del polígono para evitar estas situaciones”, añadió el Comandante.

Los crímenes por intolerancia son un reto para las autoridades, no solamente las de Policía, pues son delitos por los que atraviesan conductas sociales e incluso culturales. En lo corrido del año, solo en el barrio Paraíso, han sido asesinadas 23 personas por intolerancia. Y en total, las autoridades cuentan 253 homicidios en riñas en la ciudad. “Al día atendemos entre 300 a 350 riñas”, aclaró el oficial.

Más información: 360 indígenas Emberá Katio pasarán la noche en el Parque Nacional

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.