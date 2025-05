Por intentar colarse, hombre sufrió fuerte accidente en TM: bus pasó encima de él

Accidente en TM Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un grave accidente sucedió en la noche de este miércoles, 28 de mayo, en la estación Hospital, en la troncal Caracas sur de Transmilenio. Allí, un hombre que al parecer intentó colarse a la estación sufrió una caída al carril exclusivo de los buses articulados.

Lea más: UAESP responde a las críticas por acumulación de basuras en las calles de Bogotá

Según las personas que estaban presentes en el momento del accidente, el hombre dio un mal paso y cayó sobre el carril. Justo en ese instante, un bus qu evenía pasó por encima del hombre, causándole heridas en sus piernas.

Las fuertes imágenes del hombre lesionado rondan en las redes sociales, donde los usuarios opinaron sobre el hecho.

Más noticias: Cárcel a cuatro personas por explotar carbón en una zona de reserva del río Bogotá

Algunas afirmaron que era ‘Karma’, afirmando que no vale la pena arriesgar la vida por 3.200 pesos del pasaje. Mientras que otros lo defendieron, porque hay quienes no pueden costearse el pago.

“¿Por qué dicen Karma? Un pasaje no vale una gota de sangre. Muchas veces no se tiene ni para comer, mucho menos para pagar un pasaje... en serio que la gente que se alegre de esto es de un nivel de psicopatía horrible"; “Aunque no justifico el colarse porque es una cultura de “viveza” que se arraigó en Bogotá y nos perjudica, tampoco puedo alegrarme por el mal de otro, no me alegra su dolor y que tal vez no vuelva a caminar, no puedo", señalaron algunos.

¿Qué dijo Transmilenio?

Ante los hechos, la empresa señaló que, “lamentamos el evento vial en el que resulta lesionada una persona y donde se ve involucrado un vehículo de Transmilenio, ocurrido en la noche de este miércoles 28 de mayo, el cual es objeto de investigación”.

De la misma manera, indicaron que tan pronto se conoció el hecho se activaron todos los protocolos de atención y al lugar acudieron las autoridades competentes y el lesionado fue atendido.

Le puede interesar: Corredor Verde: En la séptima esperan la luz verde para el comienzo de las obras

En el momento, lo trasladaron en ambulancia a un centro médico, al parecer se trata de una persona habitante de calle.

Transmilenio dijo que continúa está atento a los resultados que arroje la investigación. De igual manera, invitó a los usuarios a hacer un correcto uso del Sistema y de la infraestructura.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.