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“Por las buenas el crimen no se somete, el crimen nos somete”: César Restrepo

El secretario de Seguridad de Bogotá advierte que el país vive una bonanza de finanzas ilícitas, bajo un marco legal anacrónico que les da ventajas. Propone al nuevo Gobierno Nacional una estrategia para devolverle la tranquilidad a los ciudadanos.

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Alexánder Marín Correa
Alexánder Marín Correa
26 de julio de 2026 - 04:20 p. m.
Carlos Fernando Galán nombró a César Restrepo el primero de enero de 2024. / Cortesía Secretaría de Seguridad
Carlos Fernando Galán nombró a César Restrepo el primero de enero de 2024. / Cortesía Secretaría de Seguridad
Foto: Secretaría de Seguridad

La percepción de inseguridad es alta y los alcaldes claman por una respuesta contundente del gobierno nacional. En Bogotá, incluso con la mayoría de los delitos en descenso, la gente no se siente tranquila, ni confía en las autoridades. Según las últimas encuestas de percepción el 66,2 % cree que la inseguridad aumentó y cada vez son menos los que denuncian: en general, solo el 45,6 % lo hace y solo tres de cada 10 víctimas de hurto reporta su caso, porque sienten que las autoridades no hacen nada.

¿Qué hay detrás? Una sensación de miedo que...

Alexánder Marín Correa

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55jamarin@elespectador.com
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Ana María(44086)Hace 21 minutos
Mientras exista la corrupción rampante en la Policía y en las alcaldías... no hay esperanza.
Ana María(44086)Hace 22 minutos
La ciudadanía en Bogotá y otras ciudades sobrevive a la delincuencia diaria en las calles y en los medios de transporte. En el ciberespacio, de manera permanente. La acción de las autoridades es ínfima frente al tamaño de las amenazas. La actitud de las alcaldías es de desdén, falta de atención y apariencias. La peor actitud es la negación del problema; se la pansan reduciendo un grave problema a una "percepción" ciudadana. Y ni creamos que un payaso con ínfulas de tigre resolverá el problema.
CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 24 minutos
El discurso sobre seguridad de CÉSAR RESTREPO, es sin duda, afín con lo que preconiza DE LA ESPRIELLA. Ciertamente, deben intentarse nuevos mecanismos y herramientas para combatir la criminalidad de manera articulada y sobre todo con mucha eficacia, priorizando el accionar preventivo al reactivo y, dentro de lo establecido por la Constitución y las Leyes de la República. Aclarando que, cualquier tipo de extralimitación de funciones sería altamente contraproducente.
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