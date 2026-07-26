“Por las buenas el crimen no se somete, el crimen nos somete”: César Restrepo

Carlos Fernando Galán nombró a César Restrepo el primero de enero de 2024. / Cortesía Secretaría de Seguridad Foto: Secretaría de Seguridad

La percepción de inseguridad es alta y los alcaldes claman por una respuesta contundente del gobierno nacional. En Bogotá, incluso con la mayoría de los delitos en descenso, la gente no se siente tranquila, ni confía en las autoridades. Según las últimas encuestas de percepción el 66,2 % cree que la inseguridad aumentó y cada vez son menos los que denuncian: en general, solo el 45,6 % lo hace y solo tres de cada 10 víctimas de hurto reporta su caso, porque sienten que las autoridades no hacen nada.

¿Qué hay detrás? Una sensación de miedo que...