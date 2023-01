Por problemas técnicos, Sec. de Hacienda amplió plazo para pagar el ICA en Bogotá

La plataforma SiCapital colapsó por al alta demanda de ciudadanos durante el último día de plazo para pagar el impuesto. Foto: Jorge Londoño - Gustavo Torrijos Zuluaga

Este viernes 27 de enero vencía el plazo establecido por la Secretaría de Hacienda de Bogotá para el pago el Impuesto de Industria y Comercio, conocido como ICA. Sin embargo, en las últimas horas ciudadanos han denunciado que no han podido realizar dicho pago debido al colapso de la plataforma tecnológica a través de la cual se puede pagar esta obligación tributaria.

Cabe señalar que el capital, todas las personas que por actividades económicas, comerciales, industriales o de servicios hayan percibido ingresos entre $73.462.000 y los $133.014.000, deben pagar este impuesto. Sin embargo, la plataforma tecnológica para efectuar y comprobar el pago de los tributos en las ciudad ha presentado problemas técnicos en las últimas horas.

Lamentable lo de la Secretaria de Hacienda de Bogota @HaciendaBogota , todo el día la. La página funcionando mal, atención telefónica no responde, cortan la llamada. @ClaudiaLopez pic.twitter.com/R1apcOQDot — Jairo (@Antonio11558872) January 24, 2023

“Hoy se vence el plazo para el impuesto del ICA, pero no se ha podido pagar, porque la página está colapsada desde hace varias horas. El colmo que nos multen por el no pago, si no tenemos la herramienta para hacerlo”, indicó una ciudadano sobre las problemáticas para realizar el pago.

Ante estos casos, el Distrito declaró el estado de contingencia frente a los problemas en la plataforma SiCapital, la oficina virtual para la presentación y pago, entre otros impuestos, del ICA del régimen preferencial de a la vigencia 2022 y ReteICA bimestre 6.

“Producto de los inconvenientes técnicos en la plataforma SiCapital de la SDH, ocasionados por la alta demanda de los contribuyentes, se desbordó la capacidad de los sistemas generando fallas en los procesos para la atención del Impuesto ICA y ReteICA, en específico, la funcionalidad de recuperación de contraseña colapsó y esto no permite que los contribuyentes puedan entrar a liquidar su impuesto”, indicó la entidad.

De esta manera, todas las personas que no puedan realizar el pago por esta situación podrán hacerlo hasta que en la entidad declare oficialmente el restablecimiento del servicio en la plataforma.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.