¿Por qué, a qué hora y dónde protestarán los motociclistas este miércoles en Bogotá?

Al mediodía de este martes 5 de abril, el secretario de Gobierno Felipe Jiménez Ángel, se reunió con varios líderes de motociclistas de Bogotá para conversar sobre la medida de restricción de parrillero, que se espera comience a regir el próximo 11 de abril. Sin embargo, los motociclistas expresaron que fue más una socialización de esta medida que una negociación.

Nos reunimos con representantes del sector de las motos.



En @GobiernoBTA escuchamos argumentos y promovemos el diálogo.



Nuestra ciudad tiene grandes desafíos de seguridad que requieren aportes de todos los sectores de la sociedad.



Buscamos soluciones en beneficio de la ciudad pic.twitter.com/ViRusU7VaG — Felipe Jiménez Ángel 👍 (@felipeangell) April 5, 2022

“No hubo una disposición de diálogo por parte del Distrito. Ellos siguen empecinados en restregarnos en el hocico el artículo 95 y nosotros partimos de la acción de que quienes nos movilizamos en motocicleta somos ciudadanos, entonces tenemos que aceptar 7 medidas como ciudadanos adicionales a las que también tenemos que asumir como propietarios de motocicletas”, señaló a El Espectador José Manuel Garzón, director del colectivo de motoclubes de Cundinamarca y Bogotá.

Las razones de los motociclistas para manifestarse

Para los motociclistas, se está imponiendo medidas adicionales a las que ya tienen que regir como ciudadanos normales. “No puedo transportar a mis familiares por simplemente un capricho de no querer revisar de manera asertiva estas cifras de inseguridad”, compartió José Manuel.

Asimismo, para estos conductores, lo que va a provocar esta medida es un desgaste administrativo, “generando recursos en medio de comparendos, patios y grúas, pero la delincuencia se va a seguir moviendo de la misma forma porque esas medidas no funcionan, no funcionaron y no va a funcionar”.

Otra de las razones es el lamentable hecho de tener que resaltar que no todos los motociclistas son delincuentes. “Nosotros tenemos las cifras que se bajan de las páginas de la Policía, de la Fiscalía, del 123 y demás entidades donde se reciben las denuncias de los ciudadanos que han sido víctimas de hurtos y demás. Y lo que la administración está haciendo es mostrar una realidad que no es suficiente para justificar o para venderle al resto de la población una falsa sensación de seguridad”.

¿Qué le proponen los motociclistas al Distrito?

Lo primero es una reunión directa con la alcaldesa Claudia López, “ya no más reuniones con mandos medios, ya no más emisarios para dar simplemente un punto de vista y una imposición, sino que se siente directamente la alcaldía en cabeza de Claudia López a hablar con los motociclistas”.

Lo segundo es que se verifiquen estas cifras de inseguridad de manera real, “la idea es que ellos hablen, que ellos se sienten, que aquellos que manejan bien esas esos números se pongan de acuerdo en cuál es la realidad ahí, y a partir de eso tomamos decisiones, pero que el Gobierno y motociclistas se sienten a hablar y que la Alcaldía de la cara.

¿Qué dice el Distrito?

Hace unos minutos, la alcaldesa Claudia López anunció que continuaran los diálogos y publicó un borrador de decreto para las observaciones y el diálogo con las asociaciones de los motociclistas.

Gracias ciudadanos, vehículos y motos por sus aportes, movilización pacífica y sin bloqueo. Publicamos para comentarios el proyecto de decreto. Mañana continuamos diálogo y haremos últimos ajustes para expedirlo el jueves. Todos ponemos, todos nos cuidamos https://t.co/3JXV0373h2 pic.twitter.com/RDgQw264GD — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) April 6, 2022

Asimismo, con el fin de aliviar el impacto que podría generar la restricción del parrillero, se ordenaron cinco excepciones:

-Las aseguradoras que cumplen labores en la ciudad

-Conductores elegidos de las aseguradoras

-Transporte de personas en condición de discapacidad

-Emergencias de cualquier tipo

-Trabajadores de empresas de vigilancia

Hora y lugar de la concentración de este miércoles 6 de abril

De acuerdo con la información que brindaron los motociclistas, las movilizaciones comenzarán al mediodía en diferentes puntos de la ciudad, y uno de los puntos de encuentro será la biblioteca Pública Virgilio Barco, ubicada en la localidad de Teusaquillo, sobre la carrera 60.

“Hemos abierto la puerta del diálogo de manera pacífica, nos hemos ido a sentar, hemos perdido más de 14 horas en reuniones, esperemos entonces que ya con esta situación las cosas pasen a otro plano, esperemos en el mejor de los términos y ahora sí nos dé la cara y podamos hablar”, concluyó el director del colectivo de motoclubes en Bogotá y Cundinamarca.

