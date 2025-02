¿Por qué hablar de entornos escolares seguros para estudiantes LGBTIQ+?

El proyecto de Acuerdo fue trabajado y contó con el aval de la secretaría de Educación Foto: Óscar Pérez

No es la primera vez que a través de redes sociales, se genera la discusión en torno al ya debatido y aprobado con 28 votos a favor y 12 en contra, el Acuerdo 399, el cual fue impulsado por estudiantes y que garantiza los derechos de los estudiantes LGBTIQ+ y sobre identidades de género y orientaciones sexuales, “asegurando entornos escolares seguros, inclusivos, respetuosos y libres en Bogotá”, detalla el Acuerdo.

Con trinos en cuentas de X que desviaban la conversación, asegurando que era una “cartilla”, “imposición de ideología de género en colegios de Bogotá”, “Galán con los niños no” o “adoctrinamiento”, la desinformación se volcó a las calles, donde hubo plantones frente a la Secretaría de Educación y la Alcaldía de Bogotá, en el que participaron colectivos pro vida y algunos concejales del Centro Democrático, como la cabildante Diana Diago. “Venimos como padres de familia a defender el concepto de niño es niño y niña es niña. La ideología es la biología. Y hoy pedimos a la secretaria de Educación que elimine esa cartilla”, dijo Diago.

Por su parte, concejales del mismo partido, publicaron trinos en sus redes sociales, nuevamente afirmando “imposición de la identidad de género. No hay niños trans. No más adoctrinamiento en temas de género desde temprana edad”, dijo Andrés Barrios.

En respuesta, varias organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGBTIQ+, como la Fundación Sergio Urrego, hizo un llamado a conocer el documento que “lo único que tiene es una orientación, incluso para prevenir la discriminación general de sus hijas e hijos. Existen sentencias de la Corte Constitucional que protegen e invitan a los espacios educativos a ser espacios seguros”, recordó su directora, Alba Reyes.

Según datos de esa Fundación, han atendido más de 23 casos por prevención de suicidio de niños, niñas y jóvenes LGBTIQ+ que han sido discriminados en sus espacios escolares.

De igual manera, la Política Pública LGBTI, recordó que se está es “promoviendo el respeto en las aulas escolares con acciones que fomentan la diversidad, la equidad y el reconocimiento a todas y todos”.

— Fundación Sergio Urrego🦋 (@sergiourregoorg) February 12, 2025

¿Qué explica la Secretaría de Educación?

Una vez más, la Secretaría de Educación salió a defender el documento “Orientaciones para docentes que protegen la diversidad y combaten la discriminación”, reiterando una educación segura y respetuosa en las instituciones para la comunidad diversa.

Su secretaria, Isabel Segovia, destacó que este documento “busca brindar herramientas para que en las instituciones educativas se garanticen entornos escolares seguros y respetuosos, que promuevan los derechos de las niñas, los niños y los jóvenes que hoy son víctimas de violencias basadas en género, expresión de género y orientación sexual”.

Y agregó que “busca garantizar que la educación integral de la sexualidad se haga de acuerdo con el momento del curso de vida en el que se encuentran los estudiantes, acorde a su edad y su etapa de desarrollo, en conjunto con los docentes y las familias, con un énfasis específico en la promoción de derechos y prevención de violencias”.

Como lo mencionó Segovia, el secretario General de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva Moyano, acotó que el documento, fue hablado con padres, docentes “y con la academia”.

Según el acumulado del sistema de alertas de la Secretaría de Educación, de enero a diciembre de 2024, se reportaron 3.718 casos de hostigamiento escolar en colegios oficiales y privados. Del total de casos de hostigamiento, la principal causa identificada con el 19,47%*se da en razón de orientaciones sexuales, expresiones e identidades de género diversas.

¡#EnBogotáLosNiñosSí son el centro de nuestras políticas educativas!



— Isabel Segovia O (@IsabelSegoviaO) February 6, 2025

¿Cuál es la importancia de esta orientación a docentes?

Expertos como Enrique Chaux, investigador en competencias ciudadanas y prevención de la intimidación escolar, sentencia que “el bullying LGBTIQ+ es más fuerte que el matoneo general. A las víctimas las afecta más, porque las están molestando por un aspecto central de su identidad. Hay que despertar en los estudiantes, que no son víctimas y que tampoco lideran el matoneo, la sensibilidad o empatía para que puedan decir: ‘Si yo veo que están tratando mal a otro estudiante tengo que actuar’. Y hacerlo, además, de manera colectiva”.

Ejemplo de ello es el testimonio del estudiante, Julián Carreño, quien habló con El Espectador, para contar el hostigamiento que sufrió en el colegio.

“Hasta décimo grado prácticamente tuve que ocultarme por ser gay, pues la presión del mismo entorno me impedía salir del closet. Cuando lo hice, frente a profesores que ni se lo esperaban o estudiantes que me persiguieron, fue un acto reivindicativo y político, porque siempre me hicieron sentir como la oveja negra del colegio, como si mi voz no valiera”.

Datos de la organización Sentiido, evidenciaron que con corte al 2022, el 54,6 % de los estudiantes dijeron sentirse inseguros en la escuela por su identidad de género, y más de un tercio reportó haber perdido al menos un día de colegio en los últimos 30 días debido a la sensación de inseguridad en el ambiente escolar. En gran medida, detallaron, esto se desprende del hecho de que la mayoría de los estudiantes LGBTIQ (92 %) escucharon comentarios homofóbicos o transfóbicos en su colegio; más de la mitad (52,9 %) reportó que esto era cotidiano, y el 65,5 % respondió que la discriminación vino de profesores o personal administrativo.

Asimismo, la organización Sentiido y Data Conceptos publicó la primera encuesta realizada en Colombia para conocer las actitudes de los padres y las madres de familia del país frente a la educación sexual integral (ESI) y la diversidad sexual y de género, relacionados con la población LGBTI.

Los hallazgos arrojaron que el 90 % de los encuestados están de acuerdo con que la población LGBTI debería tener los mismos derechos, el 95 % piensan que las escuelas y los colegios deberían impartir clases de educación sexual integral, el 86 % que la diversidad sexual y de género podría ser parte de la ESI y ocho de cada 10 reconocen que esta población sufre discriminación.

