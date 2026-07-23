¿Por qué llegó más cara la factura del agua en Bogotá? Claves del alza y los reclamos

Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc a cargo de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá - EAAB
Foto: El Espectador - José Vargas
“La ropa sale amarilla, el agua llega con sedimentos y ahora la factura llegó más cara”. La queja, repetida por algunos habitantes del norte de Bogotá, resume un malestar que se afianza entre algunos usuarios por el reciente aumento en las tarifas del servicio.
Si bien, la situación no es generalizada (ya que la calidad del agua en la capital es alta), el aumento sí cobija a toda la ciudadanía, que empezó a recibir en las últimas semanas sus facturas con un nuevo incremento promedio del 6,67 %, que varía según el estrato y la actividad del...
Por Ana Rodríguez Novoa
Periodista y profesional en Opinión Pública desde 2021, formada en la Universidad del Rosario. Con especial interés en temas sociales y culturales de Bogotá. Ha trabajado en redacciones universitarias y proyectos editoriales, con experiencia en reportería y escritura narrativa. Actualmente hace parte del equipo de Bogotá en El Espectador.amrodriguez@elespectador.com
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