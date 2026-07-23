¿Por qué llegó más cara la factura del agua en Bogotá? Claves del alza y los reclamos

Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc a cargo de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá - EAAB Foto: El Espectador - José Vargas

“La ropa sale amarilla, el agua llega con sedimentos y ahora la factura llegó más cara”. La queja, repetida por algunos habitantes del norte de Bogotá, resume un malestar que se afianza entre algunos usuarios por el reciente aumento en las tarifas del servicio.

Si bien, la situación no es generalizada (ya que la calidad del agua en la capital es alta), el aumento sí cobija a toda la ciudadanía, que empezó a recibir en las últimas semanas sus facturas con un nuevo incremento promedio del 6,67 %, que varía según el estrato y la actividad del...