¿Por qué se puede demorar en volver el agua terminado el turno de racionamiento?

Apertura de válvulas del suministro de agua en la zona 1 de racionamiento. Foto: Acueducto

El primer día de racionamiento de agua culminó con éxito en la ciudad, a pesar de que no se cumplió la meta esperada de disminución de consumo. En lo que respecta a la reapertura del suministro del servicio, en la zona 1 algunos ciudadanos reportaron que no les había llegado el agua a casi una hora de terminado el primer turno de racionamiento. Sobre esto, el Acueducto aclaró que este proceso puede tardar incluso unas horas a medida que vuelve a fluir el líquido por las tuberías.

Le puede interesar: Balance del primer día de racionamiento de agua en Bogotá: se ahorró pero no llovió

Desde el barrio luna, localidad de Antonio Nariño, un ciudadano escribe: “No ha llegado. Dijeron 24 horas y se recolectó agua solo para ese tiempo. Si se demora el restablecer más tiempo, pues abran las válvulas antes”, es uno de los comentarios que se leen a un día del primer turno.

Si bien es cierto que el agua no retorna inmediatamente en las zonas más alejadas a las válvulas, la ciudadanía también reportó que el agua no se fue en la hora exacta de corte, que es a las 8:00 de la mañana de cada día. Esto tiene que ver precisamente con las distancias de los barrios y los centros donde se encuentran las válvulas.

Ante esta y otras inquietudes, la gerente Natasha Avendaño, gerente de Acueducto señaló en Blu Radio, que desde las 6:30 a.m. los operarios del Acueducto están girando las llaves de válvulas, solo que este proceso debe hacerse de manera progresiva para que la presión no se convierta en un problema generando fugas. “Algunas personas tienen agua desde las 7:30 a.m., que son los que viven cerca a estos centros. En las zonas más alejadas, el agua puede demorar un poco más”, indicó la gerente.

La gerente también aclaró que este proceso puede tardar algunas horas pasadas las 24 del racionamiento, y, entre otros efectos, se podría presentar casos en los que el agua salga de color amarillo, como se vivió a inicio de año en algunas localidades.

“Puede haber coloramientos en el agua, ya que las tuberías estuvieron quietas 24 horas, ante lo cual no hay que desperdiciar, pues es agua potable. Es agua potable, no la tire, puede usarla, la idea es seguir la conducta de ahorro, no solo las personas que tienen turno de racionamiento, sino toda la ciudad”, señaló la gerente.

Reporte diario de agua.



El primer día de restricciones en Bogotá, el consumo de agua fue de 15.8 metros cúbicos por segundo. La meta es 15.



Con corte al 11 de abril, el nivel de los embalses del Sistema Chingaza era de 16,32%. La meta de abril es llegar al 20.3%.



Hoy el turno… pic.twitter.com/wiRrEEHTE1 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 12, 2024

¿Cómo saber en qué zona está mi barrio?

El Espectador le facilita esta tarea. Espere unos segundos a que cargue la aplicación que encuentra en la parte de abajo y consulte en el buscador su barrio, para conocer a qué zona y ciclo pertenece, así como las fechas en las que tendrá racionamiento durante 2024.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.