28 de septiembre de 2025 - 05:00 p. m.
¿Por qué se habla de déficit de tejido ocular en el banco de Bogotá?
En el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, un grupo reducido de rescatistas y profesionales, bajo nueva dirección, quieren evolucionar el banco distrital de tejidos a otros niveles científicos y tecnológicos, mientras lidian con un fenómeno particular a nivel nacional: el déficit de tejido ocular.
