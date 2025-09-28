Logo El Espectador
Bogotá
28 de septiembre de 2025 - 05:00 p. m.

¿Por qué se habla de déficit de tejido ocular en el banco de Bogotá?

En el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, un grupo reducido de rescatistas y profesionales, bajo nueva dirección, quieren evolucionar el banco distrital de tejidos a otros niveles científicos y tecnológicos, mientras lidian con un fenómeno particular a nivel nacional: el déficit de tejido ocular.

Juan Camilo Parra

Juan Camilo Parra

