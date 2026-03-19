Por una Semana Santa distinta: así puede denunciar casos de tráfico ilegal de especies

Tráfico de fauna Foto: Instagram: corantioquiaoficial

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El inicio de la Semana Santa vuelve a encender las alertas por el aumento del tráfico ilegal de flora y fauna silvestre en Bogotá y Cundinamarca, un delito que se intensifica durante esta temporada y que impacta directamente los ecosistemas.

En contexto: Más de 200 animales silvestres rescatados regresan a su hábitat en los Llanos

Autoridades ambientales y organizaciones de conservación advirtieron que, en estos días, crece la extracción de especies y su comercialización en carreteras y destinos turísticos. Aves, mamíferos, iguanas y tortugas suelen ser ofrecidos como mascotas o sus huevos o carne como productos de consumo, mientras que la recolección de palmas silvestres para la elaboración de ramos afecta hábitats clave.

“Durante la Semana Santa aumenta el nivel de riesgo ambiental para la fauna y la flora nacional. Los animales silvestres no son mascotas, no están a la venta. Su lugar es la naturaleza”, señaló la secretaria de Ambiente de Bogotá, Adriana Soto.

El impacto no es menor. Según autoridades ambientales, detrás de cada caso hay procesos de extracción que deterioran los ecosistemas y afectan la supervivencia de las especies. “Hace pocos días logramos la liberación de 134 animales silvestres que regresaron a su hábitat natural. Muchos de ellos fueron víctimas del tráfico ilegal”, explicó Magdala Iregui, directora de Biodiversidad de la CAR.

Casos recientes que dan cuenta de una problrmática que persiste

El llamado se da en un contexto en el que estos casos siguen siendo frecuentes en la región. Hace poco menos de un mes en la provincia del Sumapaz, el rescate de un perezoso y la incautación de 55 aves silvestres evidenciaron la persistencia del problema. En el municipio de San Bernardo, un perezoso de dos dedos fue hallado en una finca tras ingresar durante la noche, expuesto al ataque de perros, y posteriormente liberado en una reserva natural.

En Fusagasugá, denuncias ciudadanas permitieron recuperar 34 aves que permanecían en cautiverio dentro de una vivienda, mientras que en el sector de Chinauta fueron incautadas 21 más que eran transportadas en un bus de servicio público hacia Bogotá. Los casos reflejan que, más allá de rescates puntuales, el tráfico y la tenencia ilegal de fauna continúan operando de forma constante, incluso a través de rutas intermunicipales y en contextos en donde esa práctica está normalizada.

Por otro lado, durante la temporada aumenta el uso de palmas como la de vino, cuya extracción ilegal pone en riesgo especies asociadas como el loro orejiamarillo y altera el equilibrio ambiental.

Aunque cada año se repite el llamado a no comprar ni transportar fauna silvestre, las cifras y los operativos evidencian la persistencia del problema. En respuesta, autoridades anunciaron el refuerzo de controles en carreteras, terminales y puntos turísticos.

Cabe recordar que la Semana Santa de 2026 inicia el 29 de marzo con el Domingo de Ramos y se extiende hasta el 5 de abril, cuando se celebra el Domingo de Resurrección. En Colombia, el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril) son días festivos, lo que incrementa la movilidad y, con ella, los riesgos asociados a este delito.

La recomendación se mantiene: no adquirir animales ni productos derivados de la flora silvestre y reportar cualquier actividad sospechosa a las líneas habilitadas por las autoridades:

Secretaría Distrital de Ambiente: 318 827 7733

CAR – Gobernación de Cundinamarca: 316 524 4031

Parques Nacionales Naturales: 322 947 1031

Corpoguavio: 314 395 7802

Corporinoquia: 310 871 2407

Policía Nacional: 123

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