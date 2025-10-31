Logo El Espectador
Bogotá
“Preparamos un proyecto de USD 90 millones para restaurar áreas como Chingaza”

La secretaria de Ambiente, Adriana Soto, habló con El Espectador, sobre las apuestas más ambiciosas de la capital para restaurar sus ecosistemas, mejorar la calidad del aire y atraer inversiones verdes que aceleren la transición hacia una ciudad más resiliente.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
31 de octubre de 2025 - 07:00 p. m.
Adriana Soto en el stand de El Espectador, durante el Día Mundial de las Ciudades celebrado en Bogotá.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Bogotá fue anfitriona del Día Mundial de las Ciudades, un encuentro impulsado por ONU-Hábitat que reunió a expertos y representantes de gobiernos locales para debatir cómo enfrentar los desafíos ambientales desde lo urbano. La secretaria distrital de Ambiente, Adriana Soto, presentó las estrategias con las que la capital busca posicionarse como un referente latinoamericano en restauración ecológica, gestión del aire y soluciones climáticas innovadoras.

¿Cuál es la importancia del Día Mundial de Ciudades para Bogotá, como anfitriona, y qué oportunidades puede generar para la ciudad?

Este evento es muy importante porque aquí se están reconociendo las...

