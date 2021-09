¡Prepárese! Estos son los barrios con cortes de agua y luz este lunes en Bogotá

Las empresas de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y energía Enel Codensa programa cada día cortes de sus servicios con el fin de realizar adecuaciones o mantenimiento de las redes para garantizar un mejor servicio. Para este este lunes 13 de septiembre, están programados una serie de interrupciones en 10 localidades de la capital.

Las empresas recomiendan no dejar llaves abiertas, e incluso de ser posible cerrar los registros del agua, así como no dejar conectados los electrodomésticos para evitar sobrecarga cuando se reanude el servicio. También se sugiere programar la agenda y actividades para que estos cortes no afecten los planes diarios, así como evitar la compra de alimentos o demás artículos que necesiten refrigeración.

Recuerde la importancia de permitir la entrada del personal técnico de la empresa a edificios o conjuntos. Tenga presente también que, aunque se establecen horarios, los cortes pueden llegar a extenderse, durar menos tiempo o ser suspendidos por factores climáticos como la lluvia o descargas eléctricas, o por dificultades para ingresar a los puntos de mantenimiento.

Estos son los cortes de agua programados para este lunes:

Puente Aranda y Teusaquillo: Acevedo Tejada, Gran América, El Recuerdo, Quinta Paredes, Corferias, Centro Nariño, Central de Operaciones Eaab-Esp, Clínica Fundadores, Servicio Médico Eaab-Esp. De la Avenida Calle 26 a la Avenida Américas, entre la Avenida Carrera 30 a la Carrera 42B, el servicio se agua será suspendido desde las 10:00 a.m. y durante cuatro horas.

Estos son los cortes de luz programados para este lunes:

Suba: Cantagallo, desde la calle 158 a la calle 160, entre carreras 53 y 55. Desde las 8:00 a.m. a las 5 p.m.

La Lomita, entre las calles 212 y 214, y las carreras, 115 hasta la vía Club Arrayanes. Desde las 8:30 a.m. a las 5:00 p.m.

Chapinero: Chicó Norte y El Chicó, entre las calles 87 y 93, y las carreras 12 y 20. Desde las 8:15 a.m. a las 5 p.m. aproximadamente.

Ciudad Bolívar: Las brisas, entre las carreras 42 y 44, y las calles 73 y 75 sur. Desde las 7:30 a.m. a las 5:30 p.m.

Engativá: Sabana del Dorado, entre las calles 62 y 64, y las carreras 120 y 122.Desde las 7:30 a.m. a las 12 del mediodía.

Kennedy: Alquería la Fragua I y II, desde las calles 36 sur hasta la 40 sur, entre las carreras 67 y 69. Desde las 7:15 a.m. hasta las 5:45 p.m.

Puente Aranda: Ortezal, entre la calle 19 y la calle21, entre las carreras 42 y 44. Desde las 7:30 p.m. hasta las 4:00 p.m.

Santa Fe: Las Nieves, entre las carreras 6 y 8, y las calles 21 y 23. Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Sumapaz: Chorreras, vereda La Vegas. Desde las 9:30 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Usaquén: El Rocío Norte y San Antonio Norte, entre las carreras 7 y 10, y las calles 179 y 183. Desde las 8:00 a.m. a las 5:00 p.m.

Usme: Charalá, entre las calles 88 sur y 90 sur, y las carreras 3 este y 5 este. Desde las 8:15 a.m. hasta las 6:00 p.m.