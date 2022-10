Presentan proyecto de segunda línea del metro a empresarios de la Cámara de Infraestructura

Línea 2 del Metro de Bogotá Foto: Cortesía Alcaldía de Bogotá

Este jueves 6 de octubre la Alcaldía, junto a la Empresa Metro y la Financiera de Desarrollo Nacional, presentan a las empresas que hacen parte de la Cámara Colombiana de la Infraestructura el proyecto de la segunda línea del Metro de Bogotá.

La presentación a las compañías se llevará a cabo alrededor de las 2 p.m. y se hará con el fin de suministrarles información y promover su participación en los procesos de contratación para las obras, suministro, operación y mantenimiento de la línea que irá por Suba y Engativá.

Segunda línea del Metro de Bogotá

Con la primera línea elevada en marcha, pero cercada por el fantasma de la línea subterránea, la segunda ya sería un hecho. Con la financiación del Gobierno y la Alcaldía se habla de que este segundo trazado tendrá 15 kilómetros subterráneos, con once estaciones, y que beneficiará a dos millones y medio de personas. “Ese fue mi compromiso con Bogotá y estoy que no me la creo. Para llegar a este mismo punto, en el convenio de cofinanciación de la primera línea, nos demoramos 20 años, porque el uno decía, el otro cambiaba, el otro llegaba, el otro no hacía”, agregó la alcaldesa Claudia López en entrevista con El Espectador.

Por otra parte, la financiación de la segunda línea se dio luego de que el Departamento Nacional de Planeación aprobara el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes 4104), en donde se declaró que esta obra, y otras como la troncal de Transmilenio de la Calle 13, la ampliación de las autopistas Norte y Sur, tienen una importancia estratégica y serán financiadas con el 70 % de los recursos de la Nación.

Con el dinero entregado por el expresidente Iván Duque, señaló la alcaldesa, a principios de 2023 se abrirá la licitación y ese mismo año será contratado; en 2024 comenzarán las obras, y podría estar funcionando en el 2032. Irá desde la calle 72 con carrera 11, tendrá un tramo sobre la avenida Caracas hasta entrar a la localidad de Barrios Unidos. En la calle 72 llegará hasta a Engativá y en la avenida Ciudad de Cali el trazado llegará a Suba, en donde estará ubicado el patio-taller.

Según el Distrito, la ciudad tendrá cerca de 40 kilómetros de red de metro pesado y 27 estaciones, que se integrarán con el corredor férreo del norte y con cinco corredores verdes alimentadores de Transmilenio, para cubrir la demanda.

