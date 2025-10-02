Presunto abusador fue evacuado en tanqueta tras intento de linchamiento en Bogotá

Imagen de referencia. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La noche del miércoles 1 de octubre se reportaron disturbios en el barrio Fátima, en el sur de Bogotá, tras un nuevo caso de presunto abuso sexual contra una menor. Según los denunciantes, un hombre de 65 años habría abusado de una niña de 13 años, lo que motivó a amigos, vecinos y familiares a realizar un plantón para exigir justicia. El señalado tuvo que ser evacuado en una tanqueta ante la furia de la comunidad, que intentaba lincharlo y ejercer justicia por mano propia.

Los hechos

Cerca de las 7:00 p.m., decenas de personas se agolparon frente a la vivienda del presunto abusador, luego de que se difundiera el rumor de que, días atrás, el sujeto se habría aprovechado de la menor, cometiendo tocamientos indebidos. La comunidad denunciante afirma, además, que el señalado manipuló a la menor para que se tomara fotografías con el fin de comercializarlas.

El plantón, que comenzó como una protesta pacífica, poco a poco se transformó en un escenario de confrontación, luego de que varias personas intentaran derribar la puerta y romper las ventanas del predio para ingresar y agredir al señalado. La intensidad de la reacción comunitaria llevó a la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), con el fin de salvaguardar la vida del presunto agresor y evitar un nuevo caso de linchamiento.

“Efectivamente, en la localidad de Tunjuelito la comunidad intentó tomar justicia por mano propia, y fue necesario que el UNDMO protegiera a un adulto mayor, quien, al parecer, la semana anterior habría cometido tocamientos a una menor de edad. En ese sentido, la Policía actuó para proteger la vida de este ciudadano”, indicó el teniente coronel Carlos Rodríguez, oficial de guarnición de la Mebog.

Ante la intervención de las autoridades, parte de la comunidad se enfrentó a la Policía utilizando palos y piedras. Finalmente, la Unidad de Mantenimiento del Orden dispersó los disturbios mediante el uso de gases lacrimógenos, mientras la comunidad continuaba exigiendo justicia. El señalado fue evacuado del barrio en una tanqueta, pasadas las 9:00 p.m., y trasladado a la estación de Policía local, donde ya se dio inicio a la investigación correspondiente.

“Nosotros como víctimas hemos salido más perjudicados y el responsable sigue tranquilo, como si nada. La Policía no actúa, nos dicen que esperemos, pero ya ha pasado más de una semana y ese señor se puede volar, por eso decidimos protestar”, señaló, en entrevista con CityTv un familiar de la menor.

Se espera que en las próximas horas Medicina Legal realice los exámenes correspondientes para determinar con mayor precisión los hechos. Entre tanto, el señalado permanece bajo custodia de las autoridades.

Este nuevo episodio de indignación ciudadana vuelve a poner sobre la mesa la creciente desconfianza de algunos sectores hacia la capacidad de respuesta de las autoridades frente a delitos sexuales. La comunidad, dolida y temerosa por la impunidad, exige celeridad en las investigaciones y garantías de justicia para la menor y su familia.

Alerta por violencia sexual contra menores

Según datos oficiales, en el primer trimestre de 2025 se reportaron 2.404 alertas por presuntos casos de abuso sexual, de las cuales 2.030 se originaron en colegios públicos y 374 en colegios privados. Para el segundo trimestre las alertas se triplicaron, al punto de llegar el 30 de junio a 6.407 casos por posible violencia sexual en entornos escolares.

Lo que preocupa de este panorama es que la velocidad de las autoridades no va al mismo ritmo que las denuncias. A las alertas en los colegios, según datos abiertos de la Fiscalía, entre enero y junio de este año se denunciaron 3.379 casos por delitos sexuales en Bogotá, de los cuales 1.635 fueron contra menores de 14 años. Medicina Legal, por su parte, registró 1.055 exámenes médico-legales por estos delitos contra niñas, niños y adolescentes.

Pese a ello, en el mismo período, la Policía solo capturó a 86 personas por actos sexuales con menor de 14 años y 39 por acceso carnal abusivo, también con menores. Y al desglosar el avance de los casos en conocimiento de la Fiscalía contra menores de edad, se tiene que a la fecha solo se reportan dos condenas, 44 casos en investigación, 36 en juicio, dos en “terminación anticipada” y 1.551 en etapa de indagación.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.