Previo al clásico capitalino atacan con piedras al bus de Millonarios

Varios de los vidrios del vehículo fueron impactados por rocas. Foto: Tomada de @losmillonarios (Twitter)

Horas antes de que iniciara el clásico bogotano, entre Independiente Santa Fe y Millonarios, por la última fecha de los octavos de final de la liga colombiana, un grave incidente opacó la jornada deportiva. Se trató de un hecho de intolerancia del que fue blanco el bus de Millonarios, el cual llegaba al estadio El Campín para dejar a los jugadores.

Según reportaron vía redes sociales los mismos hinchas del conjunto azul, el caso no habría dejado víctimas, pues por suerte los vidrios del vehículo contaban con una película de seguridad que impidió que los cristales les cayeran encima a los jugadores.

De manera preliminar, las autoridades no han dado un reporte sobre lo ocurrido, por lo que se presume que no habría sido posible identificar a los responsables del hecho. A pesar de que se habla de que los atacantes serían hinchas del equipo rival, esto no ha sido confirmado, pues por ahora no se tienen evidencias.

Imágenes del bus de @MillosFCoficial a su llegada al Campin. ¿Hasta cuándo posarán de aladiles de la paz? ¿Hoy también van a robar y pegarle a los hinchas de Millonarios por la calle 53? #NoMásViolencia pic.twitter.com/3LkMKJ9A2N — LosMillonarios.Net ( LM.Net ) (@losmillonarios) November 30, 2022

Por parte de Millonarios tampoco se han publicado una comunicación oficial referente al tema, así las cosas, se espera que en las próximas horas tanto el club deportivo como la Policía Metropolitana den más detalles de la situación y se confirme si efectivamente no hubo personas afectadas.

ATACAN BUS DE MILLOS.

Dentro iban algunos jugadores. Fue llegando al estadio El Campín.

No se reportan lesionados.

Mi solidaridad con los jugadores.

Es un hecho INACEPTABLE sin importar el equipo que sea!!!@millosnewss @MillosFCoficial @MillosDColombia @HinchasdeMillos pic.twitter.com/lZzVyGpo9Z — Efrain Arce (@elpatrullero_) November 30, 2022

