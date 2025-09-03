No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Primer tren del metro: travesía de un sueño que se hace realidad

Una vez superadas las pruebas en China y Cartagena, el nuevo tren iniciará un camino de más de 990 kilómetros por tierra a Bogotá. Otros dos trenes iniciarían la misma ruta del Everglade, carguero que trajo el primer tren.

Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
03 de septiembre de 2025 - 02:20 a. m.
El carguero francés Everglade desembarca en el puerto de Cartagena los seis vagones del primer tren del metro de Bogotá.
El carguero francés Everglade desembarca en el puerto de Cartagena los seis vagones del primer tren del metro de Bogotá.
Foto: Juan Camilo Parra

Tras 80 años de larga espera, diseños inconclusos y la ansiedad de una capital, que soñó con tener metro desde los años 50, atracó en la Sociedad Portuaria de Cartagena el carguero francés Everglade, que en sus 366 metros de eslora y 52 metros de manga, en medio de casi 15.000 contenedores, trajo desde China el primer tren del metro de Bogotá y seis vagones (de 30). Luego del desembarque, que tardó más de siete horas, y tras una serie de pruebas técnicas y de ensamblaje, los operarios alistarán el vehículo para un nuevo viaje, esta vez por...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Bogotá

Metro de Bogotá

Llegada del primer tren del Metro de Bogotá a Cartagena

Primea línea del Metro de bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar