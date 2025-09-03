Primer tren del metro: travesía de un sueño que se hace realidad

El carguero francés Everglade desembarca en el puerto de Cartagena los seis vagones del primer tren del metro de Bogotá. Foto: Juan Camilo Parra

Tras 80 años de larga espera, diseños inconclusos y la ansiedad de una capital, que soñó con tener metro desde los años 50, atracó en la Sociedad Portuaria de Cartagena el carguero francés Everglade, que en sus 366 metros de eslora y 52 metros de manga, en medio de casi 15.000 contenedores, trajo desde China el primer tren del metro de Bogotá y seis vagones (de 30). Luego del desembarque, que tardó más de siete horas, y tras una serie de pruebas técnicas y de ensamblaje, los operarios alistarán el vehículo para un nuevo viaje, esta vez por...