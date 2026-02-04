Primera Línea del Metro de Bogotá supera el 72 % de avance y alista pruebas en 2026

El recorrido se realizó en una vía de prueba de 905 metros. Durante este primer recorrido se verificaron condiciones de arranque, frenado, sistemas de seguridad, operación en plataforma y apertura de puertas. Foto: Alcaldía de Bogotá

Mientras las obras del Metro de Bogotá avanzan, desde la Alcaldía Mayor de Bogotá emitieron una nueva noticia concerniente a su avance: La Primera Línea del Metro de Bogotá alcanzó un 72,13 % de avance con corte al 31 de enero de 2026, según informó el propio Carlos Fernando Galán a través de su cuenta de X.

El alcalde efectuó el anuncio durante un recorrido por el frente de obra ubicado en la avenida Caracas con calle 58, donde el mandatario destacó que el proyecto mantiene un ritmo de ejecución acorde con los cronogramas establecidos.

“Hoy, desde la calle 58 con Caracas, podemos reportar que el Metro llegó al 72,13 % de avance. Seguimos a buen ritmo”, afirmó Galán.

¿Cómo va el viaducto?

Uno de los principales hitos del proyecto corresponde a la infraestructura del viaducto, que ya cuenta con 10.650 metros construidos, reflejando un avance significativo en la estructura principal del sistema.

De acuerdo con el alcalde, las obras avanzan de manera acelerada en la avenida Caracas, un corredor estratégico para la movilidad de la ciudad, donde actualmente operan tres vigas lanzadoras que permiten optimizar los tiempos de construcción.

Se vienen las pruebas con los trenes

En paralelo al desarrollo de la infraestructura, el proyecto continúa fortaleciendo su componente operativo. Galán confirmó que el sexto tren de la Primera Línea ya llegó a Cartagena, como parte del proceso de adquisición del material rodante que operará el sistema.

En ese orden de ideas,eEl alcalde reiteró que la meta es realizar, durante el primer semestre de 2026, las primeras pruebas de trenes en el viaducto.

“Este es un proyecto que sigue avanzando con el ritmo que esperamos para cumplir la meta de tener, durante el primer semestre de 2026, las primeras pruebas de trenes en el viaducto”, señaló.

Finalmente, la Administración Distrital reafirmó el compromiso de completar la construcción total del viaducto durante el año 2026.

