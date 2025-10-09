Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Procuraduría exige rigor técnico a la CAR en concesión de agua a Coca-Cola

El Ministerio público envío una misiva a la autoridad ambiental sobre la concesión de aguas subterráneas a la embotelladora.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
09 de octubre de 2025 - 01:05 p. m.
Cajas de mampostería ubicadas sobre los manantiales naturales de la cuenca en Tres Quebradas, en La Calera y que están bajo el control de Femsa, filial de Coca Cola en Latinoamérica
Cajas de mampostería ubicadas sobre los manantiales naturales de la cuenca en Tres Quebradas, en La Calera y que están bajo el control de Femsa, filial de Coca Cola en Latinoamérica
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El agua subterránea que Coca-Cola capta a través de siete manantiales sigue en el ojo del huracán. Tras los pronunciamientos del Ministerio de Ambiente y de la propia multinacional, la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria envió una carta a la CAR Cundinamarca en la que solicita rigor técnico y jurídico en el trámite de prórroga de la concesión de aguas subterráneas de la embotelladora INDEGA, filial de Coca-Cola, en el municipio de La Calera.

En contexto: Manantiales de controversia: el debate por el agua subterránea que capta Coca-Cola

El pronunciamiento llegó días después de que el Ministerio de Ambiente instara públicamente a revisar las condiciones de esa concesión y a priorizar el consumo humano y la protección de los ecosistemas. La cartera ambiental recordó que los permisos deben responder a criterios de sostenibilidad y equidad, sobre todo en zonas de alta presión hídrica como la Sabana de Bogotá.

En su oficio a la CAR, la procuradora de asuntos ambientales Olga Lucía Patín Curé advierte que el informe técnico elaborado por la Dirección de Recursos Naturales “no presenta evidencia científica ni estudios hidrogeológicos propios” que justifiquen la aplicación del principio de precaución, invocado para limitar la prórroga. Esa decisión, afirma la funcionaria, contradice los criterios aplicados en más de 300 concesiones de agua subterránea otorgadas previamente en La Calera bajo el principio de prevención, y pone en duda la coherencia institucional de la autoridad ambiental.

La Procuraduría insistió en que cualquier medida restrictiva debe sustentarse en riesgos comprobados y verificables, no en simples incertidumbres. Además, recordó que el Decreto 155 de 2004 obliga a las corporaciones autónomas a realizar sus propios estudios hidrogeológicos, sin delegar toda la carga técnica en las empresas solicitantes.

Por su parte, la embotelladora aseguró públicamente la semana pasada que cumple “con las condiciones y límites establecidos por la CAR”, que opera bajo los controles exigidos por la licencia y que el agua captada “representa una fracción mínima de los recursos disponibles en la zona”.

A pesar de esas declaraciones, los cuestionamientos ambientales y las dudas ciudadanas persisten. La audiencia pública de septiembre reveló la desconfianza de los habitantes, especialmente del casco urbano de La Calera, ante la falta de estudios actualizados y las posibles afectaciones a los manantiales locales. Durante esa sesión, representantes de la CAR admitieron que algunos informes datan de hace más de una década.

En contraste, campesinos de las veredas cercanas a los manantiales —donde se ubica la planta que capta el agua subterránea— defendieron la concesión, destacando que ha representado una fuente de empleo e inversión en la zona.

El llamado de la Procuraduría llega en un momento álgido del debate sobre la prórroga, que se tramita desde diciembre del año pasado. Congresistas, concejales de Bogotá y el propio Ministerio de Ambiente han pedido a la CAR no renovar la concesión, mientras que desde la embotelladora denuncian presiones políticas para influir en la decisión.

Entre tanto, la CAR Cundinamarca insiste en que su decisión dependerá exclusivamente del análisis técnico de los expedientes y requerimientos surgidos tras la audiencia pública. La entidad afirma que el resultado de este trámite, cualquiera que sea, se tomará de manera independiente y específica respecto al caso de Coca-Cola, y aclara que no afectará las más de 300 concesiones de agua subterránea vigentes en la misma zona de influencia.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Bogotá

Noticias de Cundinamarca

Coca cola agua subterránea

Concesión de agua en La Calera

Procuraduría CAR Cundinamarca

Prórroga de concesión de aguas en La Calera

Ministerio de Ambiente Coca-Cola

Indega embotelladora de Coca Cola

Conflicto por el agua en La Calera

CAR Cundinamarca concesión hídrica

Aguas subterráneas Sabana de Bogotá

Debate ambienta Coca cola colombia

 

enriqueparra1978(84821)Hace 36 minutos
El agua es un recursos público. Salvo que las aguas nazcan y mueran en la misma heredad. ¿Por qué un elemento vital, que sustenta la supervivencia humana, tiene que estar en manos de particulares que se enriquecen con este vendiéndolo al menudeo y no dejarlo en manos de las comunidades que pueden cuidarlo y usarlo para sus necesidades sin la manipulación económica de empresas que sacan las utilidades para el exterior? La Procuraduría no debería permitir ese exabrupto. Art. 277 num 4 Constitución
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.