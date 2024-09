Procuraduría formuló cargos a concejal por caso de usted no sabe quién soy yo

El altercado se presentó en la Av. 68 con calle 13, en Bogotá. Foto: Archivo Particular

Tras la apertura de una indagación, la Procuraduría anunció formulación de pliego de cargos contra el concejal Julián Forero para verificar “el presunto trato irrespetuoso y carente de rectitud” con los funcionarios de la Policía Metropolitana de Bogotá, Cristian Naranjo Sandoval y Jorge Enrique Reyes.

El caso se remonta al pasado 22 de febrero en la avenida 68 con calle 13, cuando el cabildante protagonizo un típico caso de “¿usted no sabe quién soy yo?”, una vez los uniformados le impusieron un comparendo por un millón de pesos. “Como usted no sabe a quién paró y con quién fue gamín...Ah bueno, patrullero y señor concejal. ¿Listo? No me coja mi hermano. Usted llega a provocarme. Póngame las esposas, perro. A quitarme la llave de mi moto. No sea gamín”, fueron las palabras de forero durante un en vivo grabado por él mismo.

Por este hecho, el ente de control verifica si el cabildante vulneró el principio de moralidad pública, “al haber tratado con ausencia de rectitud y de manera irrespetuosa, en alto grado de exaltación, a las personas con que tenía relación por razón de servicio”, justificó la Procuraduría.

De esta manera, la Procuraduría Primera Distrital calificó provisionalmente la falta del concejal como grave, a título de dolo.

