Procuraduría formuló cargos contra excoordinador de la Empresa Aguas de Bogotá

La Procuraduría General de la Nación acusó formalmente a Mario Germán Rojas, excoordinador de operación de la Empresa de Aguas de Bogotá, por irregularidades en el pago de facturas de la entidad por más de 54 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación del caso, en 2017 el exfuncionario habría avalado de manera irregular una serie de pagos como parte de un contrato para la adquisición de sensores de identificación, unidades GPRS, sensores de combustibles y el servicio de instalación de los dispositivos.

En ese sentido, a pesar de que la adquisición por parte de la entidad se realizó de manera legal, el funcionario, como supervisor del contrato, habría omitido mencionar de manera oficial el desembolso de los recursos, así como otros datos durante el proceso.

“Rojas Torres, particular en ejercicio de funciones públicas, habría omitido indicar las fechas de las facturas que estaba reemplazando, y dio como cumplidos hechos que no sucedieron en el periodo de tiempo señalado, pero que no obstante se pagaron como lo evidenciarían las órdenes de pago y los comprobantes de egreso”, indicó el ente de control, a través de un comunicado.

De esta manera, la Procuraduría indicó que las actuaciones del entonces funcionarios podría representar una falta gravísima a título de dolo, es decir, que se efectuó de manera deliberada, desconociendo su deber en la entidad.

