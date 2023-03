Profesor con protección de la UNP fue trasladado por amenazas de bandas criminales

El maestro da capacitaciones de informática a alumnos que hacían parte de las FARC. Foto: Pixabay

Un maestro de Bogotá que ha trabajado con el Distrito hace más de 10 años, denunció que, a pesar de contar con protección desde la Unidad Nacional de Protección, por las amenazas que ha recibido por parte de bandas criminales y disidencias de las FARC, solo le han brindado un chaleco blindado de 20 kilos, pero ninguna otra medida que garantice su seguridad ni el acompañamiento por parte de la Policía a él y su familia.

De acuerdo con este hombre, ya ha trabajado en distintas localidades de Bogotá, sin embargo, estando en Ciudad Bolívar, comenzó a recibir amenazas de quienes serían integrantes del Tren de Aragua. Y es que además de dar clases de informática, también da capacitaciones a desmovilizados de las FARC, y señala que ha sido amenazado también por las disidencias.

“Las amenazas fueron porque me robaron una tera (disco duro), y yo siendo de informática, ahí tenía toda la información de los estudiantes jóvenes y adultos, (...), que eran miembros de alguna organización, en algunos casos eran alumnos que pertenecieron a las FARC, uno de ellos desmovilizado”, contó el profesor en noticiero de CityTV.

Después de esto, el hombre fue trasladado de Ciudad Bolívar a Suba, y luego a Sumapaz. “En ese proceso del traslado me liquidan, yo resulté prácticamente retirado de la Secretaría de Educación, por un problema humano, fue lo que me dijeron ellos, y recibí una liquidación por el mal procedimiento administrativo que se hizo porque no se dieron cuenta de que yo fui trasladado por amenazas”, comentó.

El profesor también compartió la situación que viven los maestros que son amenazados por disidencias de las Farc o bandas criminales, “no tenemos seguimiento de la UNP ni escoltas, nosotros solamente tenemos derecho a tener un chaleco blindado”, señaló.

El hombre solicita a la UNP y las autoridades más seguridad, asimismo, acompañamiento de la Policía en sus trayectos, garantías para su familia y apoyo psicológico.

