Profesores y padres van a paro por reparos en la educación inclusiva

Una de las razones de las marchas convocadas por el sindicato de maestros este jueves es la transición de 1.549 estudiantes con discapacidad a aulas regulares. Hablamos con algunas madres, que piden que las escuchen, mientras el Distrito defiende el proceso.

María Angélica García Puerto
12 de marzo de 2026 - 01:00 p. m.
La Secretaría de Educación advirtió que los docentes deben reponer el tiempo de clases. / Andrés Torres - El Espectador
Foto: Andrés Torres

La Asociación Distrital de Educadores (ADE) protagonizará este jueves una nueva protesta, de 24 horas, contra la Secretaría de Educación, por incumplimientos a una serie de acuerdos en 2024. Es una lista de 16 puntos, en la que rechazan la ineficiencia del Plan de Alimentación Escolar (PAE), la jornada única, los entornos escolares inseguros y la eliminación de las aulas de apoyo pedagógico, entre otros. “Ese día no debe haber clase en ningún colegio distrital. La situación ya no da más”, aseveró Aura Nelly Daza, presidenta de la ADE.

En el...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
