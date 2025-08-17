¡Prográmese! Este puente festivo habrá pico y placa para ingresar a Bogotá

Escucha este artículo
Para este puente festivo de la Asunción de la Virgen, con el fin de agilizar el ingreso de vehículos a la ciudad, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía de Tránsito, implementarán una nueva jornada de Plan Éxodo y Retorno en los accesos de la capital del país.
De acuerdo con las proyecciones de las autoridades, 1.115.678 vehículos salieron de la ciudad y 1.195.482 ingresarán. Para controlar el volumen de tráfico se realizarán los controles en entradas y salidas de la ciudad y en vías internas para controlar límites de velocidad y garantizar tránsito fluido.
Para la límite de Bogotá, el Distrito implementará:
- Ajustes en los tiempos de los semáforos.
- Activará intermitencias semafóricas en la Autopista Sur (en colaboración con las autoridades de Soacha).
- Implementará el reversible en la Carrera 7.ª, entre calles 245 y 183, para facilitar el regreso de quienes salen de la ciudad.
Pico y placa regional
En ese sentido, el lunes festivo, 18 de agosto, aplicará el pico y placa regional en los nueve corredores de ingreso a la ciudad, de la siguiente manera:
- De 12:00 m. a 4:00 p.m.: ingreso únicamente para vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).
- De 4:00 p.m. a 8:00 p.m.: ingreso únicamente para vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).
Los corredores viales en los que aplica la medida son
- Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.
- Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte.
- Avenida Centenario o calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente.
- Avenida calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente.
- Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur.
- Avenida Boyacá y vía Al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte.
- Vía Suba-Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur.
- Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente.
- Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.
