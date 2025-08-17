¡Prográmese! Este puente festivo habrá pico y placa para ingresar a Bogotá

Aspectos del primer plan retorno del año por la autopista sur de Bogotá y el municipio de Soacha Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Para este puente festivo de la Asunción de la Virgen, con el fin de agilizar el ingreso de vehículos a la ciudad, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía de Tránsito, implementarán una nueva jornada de Plan Éxodo y Retorno en los accesos de la capital del país.

De acuerdo con las proyecciones de las autoridades, 1.115.678 vehículos salieron de la ciudad y 1.195.482 ingresarán. Para controlar el volumen de tráfico se realizarán los controles en entradas y salidas de la ciudad y en vías internas para controlar límites de velocidad y garantizar tránsito fluido.

Para la límite de Bogotá, el Distrito implementará:

Ajustes en los tiempos de los semáforos.

Activará intermitencias semafóricas en la Autopista Sur (en colaboración con las autoridades de Soacha).

Implementará el reversible en la Carrera 7.ª, entre calles 245 y 183, para facilitar el regreso de quienes salen de la ciudad.

Pico y placa regional

En ese sentido, el lunes festivo, 18 de agosto, aplicará el pico y placa regional en los nueve corredores de ingreso a la ciudad, de la siguiente manera:

De 12:00 m. a 4:00 p.m.: ingreso únicamente para vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

De 4:00 p.m. a 8:00 p.m.: ingreso únicamente para vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Los corredores viales en los que aplica la medida son

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur. Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte. Avenida Centenario o calle 13): desde el Río : desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente. Avenida calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente. Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur. Avenida Boyacá y vía Al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte. Vía Suba-Cota: desde el Río desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente. Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.