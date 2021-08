¡Prográmese! Estos son los cortes de agua y luz para este 11 de agosto en Bogotá

Este martes, la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) realizará trabajos para mejorar el suministro del agua en cinco localidades de la capital. Con esta obra se busca disminuir las afectaciones por daños en tuberías o en accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere la suspensión temporal del servicio de agua.

Chapinero

El Refugio. De la Calle 79 a la Calle 92, entre la Carrera 7 a la Carrera 2. Desde las 09:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates red acueducto

Kennedy

Ciudad Tintal, Tintala, Centro Comercial El Tintal y Tintal. De la Calle 6 a la Calle 6D, entre la Carrera 86 a la Carrera 96. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.

Suba

Casablanca Suba, Mirandela. De la Carrera 45 a la Carrera 57A, entre la Calle 183 a la Calle 201. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Renovación red acueducto.

Ciudad Bolívar

San Francisco, Juan José Rondón, Arborizadora Baja, Perdomo Alto, Bellavista, Las Brisas, Candelaria La Nueva, Compartir, El Peñón, Verona, Sierra Morena Baja. De la Calle 64 Sur a la Calle 72 Sur, entre la Carrera 18 a la Transversal 32. Desde las 10:00 a.m. hasta 2 horas. Debido a Verificación Macromedidor.

Rafael Uribe Uribe

Diana Turbay, Serranías, Cerros de Oriente, San Agustín, El Valle, Molinos y Marruecos. De la Carrera 4B Este a la Carrera 5U, entre la Calle 49G Sur a la Calle 48ª Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.

Por su parte, la empresa Enel Codensa realizará trabajos de mantenimiento en las redes de energía de once localidades de Bogotá, para ello se suspenderá el servicio hasta por 12 horas.

Chapinero

Chapinero Central. De la Calle 60 a Calle 62 entre Carrera 6 a Carrera 8. Desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. El Retiro. De la Calle 83 a Calle 85 entre Carrera 6 a Carrera 8. Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Ciudad Bolívar

Las Brisas. De la Carrera 42 a Carrera 45 entre Calle 73 sur a Calle 77 sur. Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. Primavera II. De la Carrera 76 a Carrera 78 entre Calle 56 sur a Calle 58 sur. Desde las 7:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Engativá

Centro Engativa II. Calle 66 a Calle 68 entre Carrera 112 a Carrera 114. Desde la 1:30 p.m. hasta las 5:00 p.m. El Cortijo. Calle 79 a Calle 81 entre Carrera 115 a Carrera 117. Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. Engativá Zona Urbana. Calle 64 a Calle 66 entre Carrera 114 a Carrera 116. Desde las 7:30 a.m. hasta las 12:30 p.m. Los Angeles. Calle 67 a Calle 70 entre Carrera 98 a Carrera 100. Desde las 8:45 a.m. hasta las 5:00 p.m. Los Cerezos. De la Carrera 86 a Carrera 88 entre Calle 83 a Calle 87. Desde las 1:30 p.m. hasta las 5:00 p.m.

Kennedy

Marsella. Carrera 68 a Carrera 70 entre Calle 6 a Calle 9. Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:45 p.m.

Puente Aranda

Remanso. De la Carrera 36 a Carrera 38 entre Calle 7 sur a Calle 9 sur. Desde las 6:30 a.m. hasta las 12:00 p.m.

Rafael Uribe Uribe

Inglés. De la Carrera 28 a Carrera 30 entre Calle 38 sur a Calle 40 sur. Desde las 7:00 a.m. hasta las 1:00 p.m.

San Cristóbal

San Cristóbal Sur. De la Calle 10 sur a Calle 12 sur entre Carrera 0 este a Carrera 2 este. Desde las 4:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.

Suba

El Poa. Calle 140 a Calle 142 entre Carrera 100 a Carrera 102. Desde las 7:45 a.m. hasta las 12:45 p.m.

Teusaquillo

La Soledad. Carrera 20 a Carrera 22 entre Calle 38 a Calle 40. Desde las 5:30 a.m. hasta las 4:00 p.m. Quesada. De la Calle 50 a Calle 53 entre Carrera 13 a Carrera 16. Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.

Usaquén

Los Cedros. De la Calle 142 a Calle 144 entre Carrera 18 a Carrera 20. Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Carrera 5 a Carrera 7 entre Calle 115 a Calle 117. Desde las 8:15 a.m. hasta las 12:00 p.m.

Usme

Gran Yomasa. De la Calle 83 sur a Calle 85 sur entre Carrera 8 a Carrera 10. Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.