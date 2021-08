¡Prográmese! Estos son los cortes de agua y luz para este 30 de agosto en Bogotá

Este lunes, la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) realizará trabajos para mejorar el suministro del agua en una localidad de la capital. Con esta obra se busca disminuir las afectaciones por daños en tuberías o en accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere la suspensión temporal del servicio de agua.

San Cristóbal

Santa Rita Oriental. De la Calle 48 Sur a la Calle 54A Bis Sur, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 11 Este. Desde las 10:00 a.m. hasta las 24 horas. Debido a empates red acueducto.

Por su parte, la empresa Enel Codensa realizará trabajos de mantenimiento en las redes de energía de once localidades de Bogotá, para ello se suspenderá el servicio hasta por 12 horas.

Chapinero

Antiguo Country. Calle 86 a Calle 88 entre Carrera 17 a Carrera 19. Desde las 9:15 a.m. hasta la 1:30 p.m. El Retiro. Calle 83 a Calle 85 entre Carrera 6 a Carrera 8. Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Ciudad Bolívar

Potosí. Calle 80 Sur a Calle 83 Sur entre Carrera 44 a Carrera 47. Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Engativá

Normandía. Calle 25 a Calle 48 entre Carrera 69 a Carrera 72. Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Fontibón

Ciudad Hayuelos. Calle 18 a Calle 22 entre Carrera 80 a Carrera 83. Desde las 6:45 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Kennedy

El Rubí. Carrera 77 a Carrera 80 entre Calle 56 Sur a Calle 58 Sur. Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Puente Aranda

Colón. Carrera 52 a Carrera 54 entre Calle 3 a Calle 5. Desde las 8:15 a.m. hasta las 4:00 p.m. La Pradera. Carrera 65 a Carrera 67 entre Calle 3 a Calle 8. Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. Salazar Gómez. Carrera 65 a Carrera 68 entre Calle 8 a Calle 11. Desde las 6:30 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Santa Fe

La Perseverancia. Calle 30 a Calle 32 entre Carrera 2 a Carrera 4. Desde las 7:45 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Suba

Lisboa. Calle 131 a Calle 136 entre Carrera 148 a Carrera 152. Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Teusaquillo

La Soledad. Calle 34 a Calle 36 entre Carrera 23 a Carrera 25. Desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.

Usaquén

El Contador. Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 133 a Calle 135. Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. La Calleja. Calle 126 a Calle 128 entre Carrera 18 a Carrera 20. Desde las 8:15 a.m. hasta las 4:00 p.m. Los Cedros. Calle 142 a Calle 144 entre Carrera 18 a Carrera 20. Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Usme

La Huerta. Carrera 6 este a Carrera 8 este entre Calle 115 Sur a Calle 117 Sur. Desde las 7:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.