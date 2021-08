¡Prográmese! Estos son los cortes de agua y luz para este 31 de agosto en Bogotá

Este lunes, la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) realizará trabajos para mejorar el suministro del agua en cinco localidades de la capital y en Soacha. Con esta obra se busca disminuir las afectaciones por daños en tuberías o en accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere la suspensión temporal del servicio de agua.

Chapinero

El Refugio. De la Calle 80 a la Calle 92, entre la Carrera 3 a la Carrera 7. Desde las 09:00 a.m. hasta las 24 horas. Debido a Empates red acueducto.

Rafael Uribe Uribe

Claret Inglés. De la Calle 36 sur a la Calle 48 Sur, entre la Carrera 25 a la Carrera 33. Desde las 08:00 a.m. hasta las 24 horas. Debido a Empates red acueducto.

Tunjuelito

Samore, El Carmen, San Vicente Ferrer y Tunal Oriental. De la Calle 44 Sur a la Calle 56A Sur, entre la Carrera 24 a la Carrera 33. Desde las 10:00 a.m. hasta las 24 horas. Debido a empates red acueducto.

Usme

Fiscala y Porvenir. De la Calle 52 Sur a la Calle 68 Sur, entre la Carrera 6 Este a la Carrera 14. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.

Ciudad Bolívar

Arabia, Bella Flor Sur, Cordillera del Sur, El Mirador, El Tesoro, La Torre, Los Alpes Sur, Naciones Unidas, Nueva Esperanza, Paraíso, Quiba, San Rafael, Villa Gloria, Villas del Diamante. De la Calle 88 Sur a la Calle 68C Sur, entre la Carrera 18P a la Carrera 21. Desde las 10:00 a.m. hasta por 4 horas. Debido a Verificación Macromedidor.

Soacha

Sierra Morena II: San Francisco, Juan José Rondón, Perdomo Alto, Bellavista, Las Brisas, Candelaria La Nueva, Compartir, El Peñón, Verona. Sierra Morena III: Arborizadora Alta, Ruta Alta Jerusalén, Altos de Cazucá, Sierra Morena, Santa Viviana, Altos de La Estancia, José Antonio Galán, Carlos Pizarro, Santo Domingo. Sierra Morena II: De la Calle 64 Sur a la Calle 72 Sur, entre la Carrera 18 a la Transversal 32. Sierra Morena III: De la Calle 60 Sur a la Calle 74 Sur, entre la Transversal 32 a la Carrera 90B. Desde las 09:00 a.m. hasta por 12 horas. Debido a cambio de válvulas en sistema acueducto.

Por su parte, la empresa Enel Codensa realizará trabajos de mantenimiento en las redes de energía de ocho localidades de Bogotá, para ello se suspenderá el servicio hasta por 12 horas.

Chapinero

Chicó Norte. Calle 91 a Calle 94 entre Carrera 11 a Carrera 13. Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:00 p.m. Espartillal. Calle 81 a Calle 83 entre Carrera 10 a Carrera 12. Desde las 9:30 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Engativá

Jardín Botánico. Calle 62 a Calle 64 entre Carrera 68 a Carrera 70. Desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. La Cabaña. Calle 62 a Calle 64 entre Carrera 69 a Carrera 71. Desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Los Alamos. Carrera 85 a Carrera 89 entre Calle 63 a Calle 65. Desde las 7:15 a.m. hasta las 4:30 p.m. Los Alamos. Calle 25 a Calle 27 entre Carrera 85 a Carrera 91. Desde las 7:15 a.m. hasta las 4:30 p.m. San Ignacio. Carrera 85 a Carrera 87 entre Calle 25 a Calle 27. Desde las 7:15 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Kennedy

El Rubí. Carrera 77 a Carrera 80 entre Calle 56 Sur a Calle 59 Sur. Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Puente Aranda

La Pradera. Carrera 63 a Carrera 65 entre Calle 3 a Calle 5. Desde las 8:30 a.m. hasta las 12:00 p.m. Pensilvania. Carrera 34 a Carrera 36 entre Calle 9 a Calle 11. Desde las 8:45 a.m. hasta las 12:00 p.m.

San Cristóbal

El Triángulo. Calle 13 Sur a Calle 15 Sur entre Carrera 8 este a Carrera 10 este. Desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. Los Laureles I. Carrera 19 este a Carrera 21 este entre Calle 8 Sur a Calle 10 Sur. Desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.

Suba

Canódromo. Carrera 48 a Carrera 52 entre Calle 126 a Calle 129. Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:00 p.m. Prado Veraniego Sur. Carrera 52 a Carrera 54 entre Calle 127 a Calle 129. Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Usaquén

Acacias Usaquén. Calle 143 a Calle 145 entre Carrera 12 a Carrera 14. Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. La Pradera Norte. Calle 166 a Calle 169 entre Carrera 11 a Carrera 15. Desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

Usme

Villa Diana. Calle 85 Sur a Calle 87 Sur entre Carrera 12 este a Carrera 14 este. Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.