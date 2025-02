¡Prográmese! Hoy arranca nuevo cierre en la Av. Caracas por obras del Metro

Comerciantes y vendedores de este sector, se ven afectados por los retrasos en el intercambiador vial de la calle 72 con avenida Caracas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Secretaría de Movilidad anunció un nuevo cierre vial para continuar con las obras de construcción de la anhelada Primera Línea del Metro de Bogotá. Esa vez los cierres se llevarán a cabo en el centro de la ciudad, puntualmente en los carriles mixtos de la Avenida Caracas entre las calles 1 y 11 a partir del martes 18 de febrero.

Le puede interesar: Robos organizados con armas y homicidios ensombrecen la seguridad bogotana

“Se realizarán desvíos específicos, los cuales estarán debidamente señalizados para llegar a los sectores de San Victorino y San Bernardo, estos Planes de Manejo de Tráfico fueron construidos y socializados con las comunidades de esta zona de la ciudad”, anunció la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

En ese sentido, las personas que cotidianamente se movilizan por en sentido sur-norte, o viceversa, por la Av. Caracas tendrán que tomar vías alternas como la carrera 10, la carrera 13, la carrera 24 y la carrera 27 para poder llegar a sus destinos.

“Recomendamos a todos los ciudadanos planificar sus desplazamientos con anticipación, estar atentos a la señalización y seguir las indicaciones del personal de apoyo. Toda la información de cierres y desvíos la encontrarán en nuestra página web http://movilidadbogota.gov.co. Igualmente, informamos que Transmilenio seguirá operando de manera normal por la Avenida Caracas”, añadió la secretaria Díaz.

Los desvíos

Según anunció la Secretaría de Movilidad, las intersecciones de las calles 1, 2, 4 6 y 10 el tramo de la carrera 13, entre las calles 6 y 7, estarán habilitadas en ambos sentidos para garantizar el acceso al sector de San Victorino.

Rutas al sur

Por otro lado, los vehículos que circulen en dirección sur por la Av. Caracas, deberán desviarse hacia el occidente por las calles 17 u 11 para tomar la carrera 18 y continuar el recorrido. A la altura de la transversal 17A podrán retomar la Caracas en sentido sur.

Rutas alternas al norte

Los vehículos que se dirijan hacia el norte por la avenida Caracas tendrán las siguientes opciones:

Tomar hacia el oriente la calle 1 y:

Seguir hasta la carrera 10, donde podrán girar a la izquierda continuar el recorrido hacia el norte por esta vía.

Seguir hasta la carrera 10, donde podrán tomar el occidente por la calle 6 y girar a la derecha para tomar la carrera 13, bajar por la calle 9 y retomar hacia el norte por la avenida Caracas.

Hacer la oreja por las carreras 13 y 12ª, tomar hacia el occidente la calle 1, girar a la derecha por la carrera 19 y a la altura de la calle 12 deberán tomar hacia el oriente, para luego girar a la izquierda por la carrera 17 y seguir hasta la carrera 15 hacia el oriente, donde podrán retomar su recorrido hacia el norte por la Caracas.

Por otro lado, quienes vengan desde el occidente por la calle 6, deberán tomar la carrera 19 A para buscar la carrera 19 donde seguirán hacia el norte. Después deberán tomar la calle 12 hacia el oriente, y girar a la izquierda a la altura de la carrera 17 donde seguirán hasta la carrera 15 hacia el oriente donde a la altura de la avenida Caracas podrán retomar su recorrido hacia el norte.

Desvío al occidente:

Los vehículos que se dirijan hacia el occidente por la calle 1, deberán tomar la carrera 13 al norte, girar a la izquierda por la calle 4 hacia el occidente, tomar la carrera 17 hacia el norte y buscar la diagonal 4A para retomar el viaje hacia el occidente de la ciudad.

Desvíos hacia oriente

Quienes se conduzcan hacia el oriente de la ciudad por la calle 12 deberán tomar la carrera 16 hacia el sur y seguir hacia el oriente por la calle 10.

El concesionario Metro Línea 1 indicó que durante los cierres e intervención de los andenes del corredor se garantizarán senderos peatonales debidamente señalizados. Finalmente, y ante cualquier inquietud sobre los trabajos en este punto, los ciudadanos pueden acercarse a la oficina de atención al ciudadano, ubicada en calle 1 No. 24b-55, en el barrio Santa Isabel-La Fraguita., en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Seguridad en el sector durante las obras en Av. Caracas

Un punto clave en las zonas en donde se han llevado a cabo cierres para darles paso a las obras del Metro, es la seguridad. Las polisombras que rodean las obras y la baja afluencia de transeúntes, entre otros factores, inciden en que se proliferen casos de inseguridad en los alrededores de los puntos de trabajo, razón por la cual la Secretaría de Gobierno se comprometió a instalar un Puesto de Mando en la zona para monitorear contantemente la seguridad de transeúntes y comerciantes.

“Para asegurar una movilidad organizada y segura, el Distrito estará monitoreando constantemente la zona con un Puesto de Mando Unificado, que contará con el acompañamiento de 12 entidades para vigilar que las intervenciones se implementen adecuadamente y la zona continúe con sus actividades si mayor afectación”, anunció el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.