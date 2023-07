Prográmese para el Picnic Literario en el Jardín Botánico de Bogotá

Lago: Río Magdalena: Actividades de promoción de lectura en las que se compartirán relatos que viajan por los ríos colombianos. Habrá, también, desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., observación por telescopio, talleres con hojas, troncos y otros elementos; una experiencia musical que rinde homenaje al espíritu del río y los ancestros, lecturas para bebés, obras de títeres y una narración literaria que será guiada por el programa de Idartes Cuéntame al oído.

Plazoleta Tropicario: Río Atrato: Allí, desde las 10:00 a.m., los asistentes podrán participar en una clase que combina las técnicas de yoga terapéutico y la danza contemporánea. A las 11:30 a.m., el programa de Idartes para la primera infancia Nidos llega con Velu, una puesta en escena que plantea un universo de juego y narrativas no convencionales que exploran diferentes situaciones y posibilidades corporales. Después del medio día, la protagonista será la poesía que gira en torno al agua. Al final de la tarde, se realizará una charla sobre el chocoano Arnoldo Palacios, uno de los escritores más importantes de la literatura afrocolombiana.