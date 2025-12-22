Logo El Espectador
Movilidad hoy, 22 de diciembre: protesta de recicladores colapsa varias vías de Bogotá

Para planear mejor su ruta este lunes 22 de diciembre, El Espectador le cuenta en vivo cómo avanza la movilidad en Bogotá. Conozca el pico y placa para hoy, cómo está operando Transmilenio y las novedades en las principales vías de la capital.

Redacción Bogotá
22 de diciembre de 2025 - 12:32 p. m.

Actualizaciones clave

Recicladores protestan este lunes 22 de diciembre.
Foto: Archivo Particular
Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 22 de diciembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Actualización claveHace 5 horas

Protestas de recicladores

Manifestaciones de recicladores alteran la movilidad. Servicios de tránsito informan que la marcha avanza y genera afectación vial en las calzadas lenta y rápida en la Autonorte con calle 94, en sentido Norte - Sur.Ruta alterna: Av. Boyacá.

Actualización claveHace 5 horas

Pico y placa

Pico y placa para hoy Para este 22 de diciembre, la restricción aplica para vehículos (pares o impares). Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en nueve y cero (XX-XX).

Actualización claveHace 5 horas

Transmilenio arranca servicio

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.

Actualizaciones clave

