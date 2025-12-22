Movilidad hoy, 22 de diciembre: protesta de recicladores colapsa varias vías de Bogotá

Recicladores protestan este lunes 22 de diciembre. Foto: Archivo Particular

Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico vehicular de Latinoamérica. Y, ahora, con la serie de obras que se adelantan en los principales corredores de la capital, mucho más. Para planear mejor su ruta este 22 de diciembre y llegar a tiempo, les contamos en vivo cómo avanza la movilidad; el pico y placa para hoy; qué vías están cerradas; rutas alternas; cómo opera Transmilenio y las principales novedades en las vías de la ciudad.

Manifestaciones de recicladores alteran la movilidad. Servicios de tránsito informan que la marcha avanza y genera afectación vial en las calzadas lenta y rápida en la Autonorte con calle 94, en sentido Norte - Sur.Ruta alterna: Av. Boyacá.

[07:01 a.m.] #MovilidadAhora | Manifestantes avanzan y generan afectación vial en las calzadas lenta y rápida en la Autonorte con calle 94, en sentido Norte - Sur.



Ruta alterna: Av. Boyacá



👮Grupo Guía, Agentes Civiles y @TransitoBta desvían y gestionando el tráfico en la zona.

Pico y placa para hoy Para este 22 de diciembre, la restricción aplica para vehículos (pares o impares). Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en nueve y cero (XX-XX).

Transmilenio empieza operación El sistema empieza operación con normalidad.