Protesta en Soacha causó enorme trancón en autopista sur: ¿cuál fue la razón?

Más de cuatro horas completó la movilización en Soacha convocada por parte de propietarios de establecimientos nocturnos del municipio, en rechazo del nuevo decreto expedido por la Alcaldía que definió nuevos horarios para la rumba.

El decreto 0032 de 2024 busca reducir delitos y ejercer un mayor control, estableciendo así que el horario de bares, tabernas, discotecas, clubes sociales, gastrobares y cafés, será de domingo a jueves de 10:00 a.m. a 11:59 p.m., mientras que los días viernes sábado y vísperas de festivo, el horario será de 1:00 p.m. a 1:59 a.m. del siguiente día.

También se estableció el horario para las demás actividades económicas como panaderías de 06:00 a.m. a 10:59 p.m.; licoreras, estancos (expendio de licor sin consumo en el establecimiento o sus áreas adyacentes): No podrá vender licor entre las 11:00 p.m. y las 09:59 p.m.; asaderos y pizzerías: domingo a jueves de 6:00 a.m. a 11:59 p.m.; entre otros.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, se pronunció a través de su cuenta en X, asegurando que “nunca hemos tomado medidas sin concertación con la comunidad. Así mismo, realizamos una jornada pedagógica el primer fin de semana de aplicación de decreto”.

Por otro lado, recordó que se estableció la posibilidad de ampliar el horario “si los establecimientos nocturnos presentaban propuestas estratégicas para la mejora de entornos, el fortalecimiento de la seguridad y la seguridad vial”.

¿Cómo está la movilidad?

Desde TransMilenio informaron que las estaciones Bosa, Despensa, León XIII, Terreros y San Mateo, fueron reabiertas luego de que los manifestantes se retiraran del punto. “Hay paso intermitente de buses debido a que hay usuarios caminando por los carriles exclusivos”, detallaron.

