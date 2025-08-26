Proyecto de acuerdo sobre motociclistas se decidirá en tribunales

Moto con Parrillero en Bogotá
Foto: El Espectador - José Vargas
Los motociclistas se convirtieron en un actor vial relevante para la ciudad en los últimos cinco años. Desde la pandemia, cuando los bogotanos comenzaron a bajarse del transporte público para subirse a las motos, hay cerca de 2,5 millones de este tipo de vehículos registrados.
A diario, el 8 % de los viajes que se realizan en Bogotá tienen a la moto como protagonista, lo cual, a su vez, consolida casi 885.000 desplazamientos. El incremento de este actor vial en los últimos años los ha dotado de una fuerza de movilización considerable que es...
Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
