Bogotá
Proyecto de acuerdo sobre motociclistas se decidirá en tribunales

El conflicto jurídico se resolverá en los despachos del Tribunal Superior de Cundinamarca, algo que no es tan habitual. Mientras tanto, el gremio motero reclama estigmatización por parte de la Alcaldía.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
26 de agosto de 2025 - 01:00 p. m.
Moto con Parrillero en Bogotá
Moto con Parrillero en Bogotá
Foto: El Espectador - José Vargas

Los motociclistas se convirtieron en un actor vial relevante para la ciudad en los últimos cinco años. Desde la pandemia, cuando los bogotanos comenzaron a bajarse del transporte público para subirse a las motos, hay cerca de 2,5 millones de este tipo de vehículos registrados.

A diario, el 8 % de los viajes que se realizan en Bogotá tienen a la moto como protagonista, lo cual, a su vez, consolida casi 885.000 desplazamientos. El incremento de este actor vial en los últimos años los ha dotado de una fuerza de movilización considerable que es...

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
Mauricio(24609)Hace 8 minutos
Los auto llamados “ moteros” ( nombre horrible para los motociclistas) solo quieren legalizar los abusos que cometen a diario en las calles y dar vía libre a la impunidad
Jose Moreno(11868)Hace 1 hora
Muerte sobre ruedas
