Puente Aranda enfrenta el reto de recuperar la seguridad y el espacio público

En la localidad de Puente Aranda, la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de los habitantes, especialmente en los alrededores del Canal Comuneros, un punto crítico donde constantemente se evidencian problemáticas sociales y de convivencia. Foto: Danna Molina

Ubicada en el centro-occidente de Bogotá, la localidad de Puente Aranda se ha consolidado como el epicentro industrial de la capital. Según la Alcaldía Mayor, el territorio cuenta con aproximadamente 231.090 habitantes distribuidos en una extensión de 1.731 hectáreas.

En los últimos años, la localidad ha enfrentado una creciente crisis de inseguridad. De acuerdo con cifras del Concejo de Bogotá, entre 2020 y 2024 el hurto de vehículos aumentó en un 42%, mientras que el robo de motocicletas subió un 76%. Actualmente, Puente Aranda representa el...