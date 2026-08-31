Puente de Venecia abre parcialmente: así cambia la movilidad desde este lunes

La apertura parcial del puente de Venecia estrena nuevos recorridos mientras la obra entra en su recta final. Foto: Movilidad

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El puente de Venecia comenzó a operar parcialmente desde la madrugada de este lunes 31 de agosto, con la implementación de un nuevo Plan de Manejo de Tránsito que modifica la circulación de Transmilenio, vehículos particulares y buses zonales del SITP en este punto del sur de Bogotá.

Durante esta primera etapa, los buses de Transmilenio circulan de manera provisional por el puente recto en ambos sentidos, mientras que el tráfico mixto y los buses zonales utilizan el puente central en sentido occidente–norte.

Con este último recorrido, los vehículos pueden conectarse con la avenida 68 hacia el norte sin necesidad de ingresar al barrio Venecia, uno de los cambios principales que trae la habilitación parcial de la infraestructura.

La entrada en operación, sin embargo, estuvo acompañada este lunes por altos volúmenes de tráfico en el sector. El Distrito señaló que durante esta primera etapa pueden presentarse congestiones mientras los conductores se familiarizan con la nueva distribución de los flujos vehiculares.

Movilidad hará ajustes al nuevo esquema

La Secretaría Distrital de Movilidad mantiene equipos de tránsito haciendo seguimiento a la operación para identificar los ajustes que puedan requerirse durante los primeros días.

Uno de los puntos bajo revisión son los tiempos de los semáforos. Según la información entregada sobre la apertura, se analizan sus frecuencias para determinar las modificaciones necesarias de acuerdo con el comportamiento del tráfico.

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La habilitación parcial marca uno de los últimos pasos de una obra que está cerca de completarse. De acuerdo con el balance del Distrito, el puente pasó de registrar un avance del 12,94 % en enero de 2024 al 98,84 % al corte del 24 de agosto de 2026.

La infraestructura está conformada por tres ramales de aproximadamente 330 metros cada uno, que en conjunto suman cerca de un kilómetro de longitud.

Así funcionará el puente de Venecia en diciembre

La operación actual es provisional. Para diciembre de 2026 está prevista una distribución diferente de los flujos una vez se complete la infraestructura.

El puente recto tendrá dos carriles destinados al tráfico mixto en sentido occidente–oriente. Para ese momento, los buses de Transmilenio dejarán de utilizarlo y circularán en ambos sentidos por el deprimido.

El puente curvo central contará con un carril para Transmilenio y otro, con sobreancho, para tráfico mixto en sentido occidente–norte.

Finalmente, el puente curvo norte tendrá un carril para Transmilenio y otro con sobreancho para los vehículos que circulen en sentido norte–occidente.

Mientras se llega a esa configuración definitiva, Movilidad continuará monitoreando el comportamiento del tráfico y ajustando el esquema provisional, especialmente después de una primera jornada marcada por altos volúmenes vehiculares en este importante cruce del sur de Bogotá.

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