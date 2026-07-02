Punto final al Sendero de las Mariposas

El proyecto no fue bien recibido entre defensores ambientales y habitantes de zonas aledañas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El proyecto Sendero de las Mariposas, que pretendía construir un corredor turístico y cortafuegos en los Cerros Orientales, desde Usme hasta Usaquén, y que en su momento presentó el exalcalde Enrique Peñalosa como una “iniciativa revolucionaria”, quedó sepultado definitivamente. Esto, luego de zanjar un pleito, por una ínfima suma de dinero, entre entidades distritales, que impedía firmar el acta de liquidación del convenio interadministrativo que dio vida a la iniciativa.

Sin duda, el plan de prevenir y tener una ruta para contrarrestar...