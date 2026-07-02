Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Punto final al Sendero de las Mariposas

La conciliación de un pleito entre el Idiger y el Acueducto cierra la puerta al plan de construir un sendero turístico y cortafuego en los cerros orientales. Las entidades disputaron por más de tres años por una ínfima cantidad de dinero.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
02 de julio de 2026 - 01:00 a. m.
El proyecto no fue bien recibido entre defensores ambientales y habitantes de zonas aledañas.
El proyecto no fue bien recibido entre defensores ambientales y habitantes de zonas aledañas.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El proyecto Sendero de las Mariposas, que pretendía construir un corredor turístico y cortafuegos en los Cerros Orientales, desde Usme hasta Usaquén, y que en su momento presentó el exalcalde Enrique Peñalosa como una “iniciativa revolucionaria”, quedó sepultado definitivamente. Esto, luego de zanjar un pleito, por una ínfima suma de dinero, entre entidades distritales, que impedía firmar el acta de liquidación del convenio interadministrativo que dio vida a la iniciativa.

Sin duda, el plan de prevenir y tener una ruta para contrarrestar...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

Noticias Bogotá hoy

Ambiente

Alcaldía de Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.