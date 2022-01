¿Qué es lo que está pasando con el pico y placa?

Pico y placa todo el día en Bogotá Foto: Óscar Pérez

Es día de El Espectador le explica. Los cambios en la medida de pico y placa en Bogotá desataron un debate interesante no solo sobre sobre la efectividad de la decisión en la descongestión de la ciudad sino por el impacto que ha generado en muchos grupos poblacionales que tienen en el vehículo su fuente de trabajo. Surgieron muchas preguntas desde todos los lados: ¿Tiene sentido pagar un impuesto vehicular por 365 días si en realidad no podemos usarlo esos 365 días? ¿Tenemos la infraestructura adecuada para viajar en transporte alternativo como la bicicleta? Con las evidentes denuncias diarias de robos, ¿es seguro salir en una bicicleta, una patineta o incluso una moto eléctrica sin exponernos a un ataque violento? ¿Contamos con un sistema de transporte público capaz de convertirse en una opción elegible para todos aquellos que lo dejaron de usar, por ejemplo, ante la posibilidad de comprar una motocicleta y gastar menos dinero que el costo diario de Transmilenio? Aunque fue la pandemia la que nos obligó a muchos a trabajar desde la casa, ¿tiene sentido entender esta opción como una estrategia viable y constante para que precisamente muchos de los que se movían en carro particular de la casa al trabajo y viceversa dejen de poner una cuota en el trancón y sean más productivos desde su hogar? ¿Cuáles fueron las declaraciones de la alcaldesa Claudia López que desataron todo tipo de críticas a su postura? ¿Qué están diciendo los restauranteros y comerciantes sobre el impacto de estas decisiones en sus negocios?

Para tratar de contestar algunas y, además, echarle un vistazo a lo que también ha sucedido en Medellín, Cali y Cartagena con el mismo tema, le pedimos a los colegas de la sección Bogotá y de la sección Colombia que nos enviaran todos los contenidos que hemos hecho en medio de esta coyuntura, así que les dejaremos a continuación todos estos links para que puedan entrar a ellos y ahondar en la información. Comencemos: