¿Qué pasó con los ‘Gestores del Orden’? Las dudas que deja el plan piloto

En operativos en Los Mártires, las autoridades encontraron menores abandonados. Foto: Secretaría de Seguridad

La seguridad es eje de debate para la oposición capitalina. El ecosistema variado y disperso de la seguridad indica nuevos retos, maximizados por el aumento de delitos que no dan tregua, pero se salen del control de las autoridades: la violencia intrafamiliar, que va en 22 % de aumento y las lesiones personales, también en aumento del 11,6 %, son algunos de los ejemplos. Las apuestas formales de la Alcaldía, no obstante, parece que no han dado los frutos que se esperaban y el control político le quiso cobrar factura con un proyecto muy sonado...