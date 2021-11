El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, se pronunció frente a la versión de que habría sido el tutor de la cuestionada tesis de maestría, de la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias. El funcionario aclaró que, si bien fue profesor de la congresista, no estuvo relacionado con su trabajo de grado.

Lea: El presunto plagio en la tesis de maestría de Jennifer Arias

“Aunque en estos años he dirigido varías tesis de grado de maestría, mi agenda como viceministro de trabajo en ese entonces me impidió ser director de tesis de algunos estudiantes que me lo solicitaron, incluida la presidenta de la Cámara”, indicó en un trino.

De acuerdo con una comunicación del pasado 31 de octubre de la Universidad Externado, con respecto al presunto plagio en el que habría incurrido la congresista, se indicó que quien dirigió el trabajo de grado fue el profesor Manuel Calderón Ramírez. Sobre la denuncia de plagio, la institución educativa anunció investigaciones, pues “no cohonestará nunca con ningún fraude” y que “respeta el debido proceso” y “no tomará decisiones sin contar con todos los elementos de juicio necesarios”.

Le puede interesar: Jennifer Arias presenta una versión de su tesis cinco años después de graduarse

El Espectador hizo pública una denuncia del presunto fraude que la congresista del Centro Democrático, Jennifer Arias, habría cometido en su tesis de grado de maestría titulada Los OCAD y su contradicción con las teorías de elección racional. El portal Plagio S.OS. encontró fragmentos de tres documentos que no estaban citados.

Pese a que se solicitó el documento completo a la representante y a la universidad, esta última señaló que se había perdido la tesis. Por su parte, Leydy Lucía Largo Alvarado, coautora de la tesis de Jennifer Arias, radicó el 5 de noviembre de 2021 en la Secretaría General del Externado un documento impreso que correspondería a su trabajo de grado de Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, de la que ambas se graduaron en 2016.