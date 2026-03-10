Qué se espera de la nueva bancada por Bogotá en la Cámara de Representantes

Con una bancada polarizada, los representantes a la Cámara por Bogotá tienen la tarea de llegar a consensos por la capital. Foto: El Espectador - Luis Ángel

Las elecciones a la Cámara de 2026 confirman una tendencia que Bogotá mostraba hace años: una política polarizada. La izquierda, en cabeza del Pacto Histórico (PH), y la derecha, representada por el Centro Democrático (CD), consolidaron su fuerza, escenario en el que el centro quedó diezmado. Los resultados dejan otro dato evidente: votó más gente, casi 3 millones en comparación con los 2.855.702 en 2022. Pero el cambio más importante no fue de cantidad, sino de forma.

