Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Qué se espera de la nueva bancada por Bogotá en la Cámara de Representantes

Aunque hubo renovación en la Bancada por Bogotá, con 12 nuevos representantes, al analizar los grupos queda clara la polarización en la capital, lo que podría dificultar la construcción de consensos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Valentina Gaitán Rangel y Santiago Velasco Gordillo
10 de marzo de 2026 - 02:00 a. m.
Con una bancada polarizada, los representantes a la Cámara por Bogotá tienen la tarea de llegar a consensos por la capital.
Con una bancada polarizada, los representantes a la Cámara por Bogotá tienen la tarea de llegar a consensos por la capital.
Foto: El Espectador - Luis Ángel

Las elecciones a la Cámara de 2026 confirman una tendencia que Bogotá mostraba hace años: una política polarizada. La izquierda, en cabeza del Pacto Histórico (PH), y la derecha, representada por el Centro Democrático (CD), consolidaron su fuerza, escenario en el que el centro quedó diezmado. Los resultados dejan otro dato evidente: votó más gente, casi 3 millones en comparación con los 2.855.702 en 2022. Pero el cambio más importante no fue de cantidad, sino de forma.

LEA:

Por Valentina Gaitán Rangel

Por Santiago Velasco Gordillo

Conoce más

Temas recomendados:

Claudia Teresa Romero Nader

Jairo León Vargas

Laura Daniela Beltrán Palomares

Daniel Mauricio Monroy Hernández

Maria Fernanda Carrascal

Maria del Mar Pizarro

Heráclito Landinez

GABRIEL BECERRA YAÑEZ

Daniel Felipe Briceño Montes

José Jaime Uscátegui Pastrana

David Gerardo Cote Rodríguez

Nelly Patricia Mosquera Murcia

Luz Marina Gordillo Salinas

Josías Fiesco Agudelo

Catherine Juvinao Clavijo

Mauricio Andrés Toro Orjuela

Carol Stefanny Borda Acevedo

Bleidy Del Carmen Pérez Ballestas

Pacto Histórico

Centro Democrático

Partido Liberal

Salvación Nacional

Alianza Verde

Cámara de Representantes

Bancada por Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.