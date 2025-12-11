Logo El Espectador
11 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.

¿Qué tan seguros se sienten los ciclistas en Bogotá? La gente opina

Cualquier ciclista frecuente en Bogotá sabe que hay lugares vedados y trampas por encarar a diario, donde la seguridad corre por su cuenta. Al panorama, se suman nuevos agentes especializados para garantizar su seguridad, ¿funcionarán? Esto dicen los biciusuarios.

