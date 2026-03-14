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Quiebra de UltraAir: proceso abre la puerta para que William Shaw responda con su patrimonio

La Superintendencia de Sociedades admitió una demanda en la que buscan que lo declaren subsidiariamente responsable de la quiebra de la aerolínea. Otras empresas, a las que se les quedó debiendo, podrían sumarse al proceso.

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Alexánder Marín Correa
Alexánder Marín Correa
14 de marzo de 2026 - 09:00 p. m.
Tras un año de operaciones, la empresa declaró problemas financieros.
Tras un año de operaciones, la empresa declaró problemas financieros.
Foto: Ultra Air

La quiebra de la aerolínea Ultra Air, que surcó los cielos colombianos en 2022, dejó una estela de defraudados. Empleados, bancos, proveedores y pasajeros a los que la compañía les quedó debiendo, porque lo poco que tenía en activos no alcanzó para pagarles a todos. En total, se habla de acreencias que superan los COP 100.000 millones. Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades abrió una puerta para buscar recursos en otros bolsillos.

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Alexánder Marín Correa

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55Jamarin@elespectador.com
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