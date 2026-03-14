Quiebra de UltraAir: proceso abre la puerta para que William Shaw responda con su patrimonio

Tras un año de operaciones, la empresa declaró problemas financieros. Foto: Ultra Air

La quiebra de la aerolínea Ultra Air, que surcó los cielos colombianos en 2022, dejó una estela de defraudados. Empleados, bancos, proveedores y pasajeros a los que la compañía les quedó debiendo, porque lo poco que tenía en activos no alcanzó para pagarles a todos. En total, se habla de acreencias que superan los COP 100.000 millones. Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades abrió una puerta para buscar recursos en otros bolsillos.

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