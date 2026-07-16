A Jeisson lo arrolló una ambulancia que iba sin paciente y está en la UCI ¿Quién responde?

La familia del estudiante pide esclarecer lo ocurrido la noche del accidente y determinar las responsabilidades por el siniestro. Foto: Archivo

La noche del 10 de julio, Jeisson Julián Rojas Orozco terminó su jornada laboral, en un restaurante en La Candelaria, y emprendió su regreso a casa sin saber que la vida le daría un vuelco en segundos. Al llegar al cruce de la calle 13 con carrera 65, una ambulancia del Distrito embistió a este estudiante de último semestre de Español y Filología Clásica, de la Universidad Nacional.

Desde entonces permanece en una unidad de cuidados intensivos (UCI), con pronóstico reservado, mientras su familia intenta armar el rompecabezas de un accidente...