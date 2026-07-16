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A Jeisson lo arrolló una ambulancia que iba sin paciente y está en la UCI ¿Quién responde?

El joven de 25 años está en una UCI y este jueves lo someterán a cirugía. Su familia dice que la ambulancia involucrada no llevaba paciente y habla de presuntas irregularidades antes y después del accidente.

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Ana Rodríguez Novoa
Ana Rodríguez Novoa
16 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
La familia del estudiante pide esclarecer lo ocurrido la noche del accidente y determinar las responsabilidades por el siniestro.
La familia del estudiante pide esclarecer lo ocurrido la noche del accidente y determinar las responsabilidades por el siniestro.
Foto: Archivo

La noche del 10 de julio, Jeisson Julián Rojas Orozco terminó su jornada laboral, en un restaurante en La Candelaria, y emprendió su regreso a casa sin saber que la vida le daría un vuelco en segundos. Al llegar al cruce de la calle 13 con carrera 65, una ambulancia del Distrito embistió a este estudiante de último semestre de Español y Filología Clásica, de la Universidad Nacional.

Desde entonces permanece en una unidad de cuidados intensivos (UCI), con pronóstico reservado, mientras su familia intenta armar el rompecabezas de un accidente...

Ana Rodríguez Novoa

Por Ana Rodríguez Novoa

Periodista y profesional en Opinión Pública desde 2021, formada en la Universidad del Rosario. Con especial interés en temas sociales y culturales de Bogotá. Ha trabajado en redacciones universitarias y proyectos editoriales, con experiencia en reportería y escritura narrativa. Actualmente hace parte del equipo de Bogotá en El Espectador.amrodriguez@elespectador.com
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Guillermo(n5sqs)Hace 10 minutos
La ambulancias y los moteros son los peores actores viales de Bogotá. Están sin control alguno, rayan los otrso vehículos y son un riesgo de circulación permanente. Ojalá respondan por este grave accidente. Las Secretarías de Salud y Movilidad a realizar más controles sobre ellos.
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