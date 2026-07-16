A Jeisson lo arrolló una ambulancia que iba sin paciente y está en la UCI ¿Quién responde?

La familia del estudiante pide esclarecer lo ocurrido la noche del accidente y determinar las responsabilidades por el siniestro.
Foto: Archivo
La noche del 10 de julio, Jeisson Julián Rojas Orozco terminó su jornada laboral, en un restaurante en La Candelaria, y emprendió su regreso a casa sin saber que la vida le daría un vuelco en segundos. Al llegar al cruce de la calle 13 con carrera 65, una ambulancia del Distrito embistió a este estudiante de último semestre de Español y Filología Clásica, de la Universidad Nacional.
Desde entonces permanece en una unidad de cuidados intensivos (UCI), con pronóstico reservado, mientras su familia intenta armar el rompecabezas de un accidente...
Por Ana Rodríguez Novoa
Periodista y profesional en Opinión Pública desde 2021, formada en la Universidad del Rosario. Con especial interés en temas sociales y culturales de Bogotá. Ha trabajado en redacciones universitarias y proyectos editoriales, con experiencia en reportería y escritura narrativa. Actualmente hace parte del equipo de Bogotá en El Espectador.amrodriguez@elespectador.com
Conoce más