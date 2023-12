¿A quiénes afectará la remodelación del Estadio del Campín?

La zona de los alrededores del estadio también será modificada y remodelada, trayendo a los ciudadanos nuevas zonas comunes y parques públicos

Este año, la alcaldía de Bogotá y el Concejo aprobaron la remodelación del estadio El Campin. La actual administración, en cabeza de Claudia López, divulgó renders de lo que será el diseño del nuevo escenario deportivo y sus alrededores. Alli se puede ver que este proyecto no solo incluye la estructura principal del estadio y sus zonas comunes, sino sus alrededores.

El proyecto inicial incluye parques públicos, piscinas, restaurantes y se remodelará también el complejo aledaño al estadio. La alcaldesa especificó que se creará una sede para la Orquesta Filarmónica y una zona urbana de 174.000 m², con el objetivo de tener uno de los centros deportivos y culturales más modernos de Latinoamérica.

Proyecto que busca construir el nuevo estadio El Campin y mejorar su alrededor



Estadio techado, graderías más cercanas a la cancha y aforo de 48.000 personas



¿A quiénes afectará la remodelación del Campín?

Dentro de los perjudicados estarán dos academias distritales de tenis en Bogotá, las cuales llevan trabajando más de 70 años en esos predios y que desde el 4 de agosto fue expropiado por el distrito, argumentando que: “desde el 25 de octubre de 2013, un club de tenis venía utilizando el lote sin contar con el permiso correspondiente, y dándole, de manera ilegal, un uso privado”.

Jénnifer Pedraza, representante a la Cámara, en una entrevista con Infobae Colombia, comentó que más de 600 deportistas están siendo afectados por el desalojo de estas canchas y que en la audiencia que se presentó en el Congreso el 6 de octubre para conocer las razones del IDRD sobre la posesión del terreno, la entidad no se presentó.

“Nunca hubo una concertación, un diálogo, un llamado a buscar otras alternativas, sino que lo que hizo la Alcaldía, que se presenta como una Alcaldía cuidadora, fue mandarle a la policía. Les cayeron como delincuentes y los sacaron del predio” especificó la congresista.

Otros afectados son los vecinos que habitan en torno a lo que será esta obra y quienes también alzan sus voces para, por lo menos, participar con sus experiencias de esta renovación. “La experiencia con el Movistar Arena no ha sido positiva para los vecinos. En esa ocasión el Distrito celebró reuniones con la Junta de Acción Comunal y acordamos que no se realizarían eventos simultáneos. Esa norma no se cumplió: hay partidos y conciertos al tiempo. Para esta obra de renovación, no han hecho ninguna reunión con la comunidad sobre cómo serán los planes de funcionamiento y el control”, señaló a El Espectador, la Junta de Acción Comunal del barrio El Campín.

Hasta el momento, el IDRD no se ha pronunciado con respecto a lo sucedido con ese predio y solo emitió el comunicado inicial, en el cual argumentaban las razones del desalojo.

Lo que se sabe es que en los predios donde su ubicaban las academias de tenis desde el 25 de octubre de 2013 el Club Distrital de Tenis venía utilizando el lote sin contar con el permiso, y dándole uso de forma ilegal. Por esa razón, el IDRD solicitó la restitución del bien público.

Intentaron evitar la remodelación del Estadio del Campín

En el mes de noviembre, el ex gerente de los predios en donde se encontraban las academias de tenis emprendió una acción popular para que se modifique el proyecto y “se use para lo que es”. “No estamos en contra del desarrollo de Bogotá, del desarrollo deportivo, para lo cual está destinado el predio. Estamos en contra de los usos que se le van a dar al predio. El predio no va a tener un uso deportivo” especificó Mauricio, dejando claro que una Academia, después de llevar más de 70 años en la zona, simplemente fueron desalojados y perjudicados, tanto laboralmente cómo deportivamente.

