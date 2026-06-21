“Quiero hacer un llamado a la unidad”, alcalde Galán ante resultados del preconteo

El alcalde ya ejerció su derecho al voto en la Plaza de Bolívar Foto: Alcaldía de Bogotá

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A nivel nacional, con el escrutinio de preconteo terminado, la contienda presidencial se mantuvo cerrada. Si bien Iván Cepeda se impuso en Bogotá, esto no le alcanzó para imponerse sobre Abelardo de la Espriella, quien ganó en el preconteo.

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Iván Cepeda obtuvo 12.945.490 votos, equivalentes al 49,65 % del total, mientras que Abelardo de la Espriella lo superó por 0,95 %, con 12.698.334 sufragios, correspondientes al 48,70 %.

Al finalizar el escrutinio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán confirmó que las elecciones se vivieron en paz en la ciudad. Lo anterior, justo cuando en la ciudad se reportaron varias afectaciones a la movilidad por manifestaciones. “Hoy Colombia vivió una jornada electoral en paz. De acuerdo con los resultados del preconteo, Abelardo de la Espriella es el presidente electo”.

El mandatario local en seguida hizo un llamado a la “unidad”. “Quiero hacer un llamado a la unidad. Mañana todos salimos a trabajar por tener un mejor país, una Colombia más justa y próspera. Confío en que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, actuará cada día de su mandato como el presidente de todos los colombianos”, agregó Galán.

Adicional, afirmó que su administración, está dispuesta “a trabajar de la mano del nuevo gobierno, a seguir saldando deudas históricas y a sacar adelante grandes proyectos de ciudad”.

Transmilenio reporta movilizaciones

A las 6:20 p. m., Transmilenio reportó cierres y ajustes operativos en el centro de Bogotá. Las estaciones Universidades y Las Aguas dejaron de prestar servicio para las rutas fáciles 1 y 6, cuyos recorridos retornan en el intercambiador de la calle 26.

También continúa el retorno de la ruta JF23 en La Mariposa. Permanecen cerradas las estaciones Museo Nacional, San Diego, Las Nieves, San Victorino y Museo del Oro, mientras se mantienen desvíos para los servicios zonales y duales de la zona. La estación Las Aguas sigue operando únicamente en conexión con Universidades.

Cepeda se impuso en Bogotá, pero no en Cundinamarca

Con el 100 % de las mesas escrutadas en Bogotá y según el boletín 20 de la Registraduría, emitido a las 5:40 p. m., Iván Cepeda se impuso en la capital del país con 2.235.514 votos, equivalentes al 52,5 % de la votación. Por su parte,

Abelardo de la Espriella obtuvo 1.933.243 sufragios, correspondientes al 45,4 %. La diferencia entre ambos candidatos fue de 302.271 votos en favor de Cepeda.

El caso de Cundinamarca es totalmente opuesto: de acuerdo con el boletín 20 de la Registraduría, Abelardo de la Espriella se impuso en el departamento con 896.684 votos, equivalentes al 52,9 % de la votación. Por su parte, Iván Cepeda obtuvo 768.086 sufragios, correspondientes al 45,3 %. La diferencia entre ambos candidatos fue de 128.598 votos y de 7,6 puntos porcentuales a favor de De la Espriella.

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