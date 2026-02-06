“Quiero que le vaya bien al alcalde, por el bien de la ciudad”: presidente del Concejo

El cabildante del Centro Democrático fue elegido como presidente del Concejo de Bogotá para el periodo del año 2026. Foto: Archivo particular

Los acuerdos políticos sirven para establecer, desde la posesión, qué partido presidirá el Concejo de Bogotá cada año. Y 2026 le toca al Centro Democrático que, a través de Humberto ‘Papo’ Amin, asumió las riendas del cabildo. Aunque es un partido declarado en independencia del gobierno Galán, Amín dice que es más cercano a la la visión de gobierno del alcalde. No obstante, recalca, su papel como presidente de la corporación será darles garantías a todos por igual.

LEA: