“Quiero que le vaya bien al alcalde, por el bien de la ciudad”: presidente del Concejo

Humberto ‘Papo’ Amin, del Centro Democrático, es el nuevo presidente del Concejo de Bogotá y desde su posición, dice que les dará garantía a las bancadas de gobierno u oposición. Destaca su afinidad con el alcalde

Alexánder Marín Correa
06 de febrero de 2026 - 07:00 p. m.
El cabildante del Centro Democrático fue elegido como presidente del Concejo de Bogotá para el periodo del año 2026.
Foto: Archivo particular

Los acuerdos políticos sirven para establecer, desde la posesión, qué partido presidirá el Concejo de Bogotá cada año. Y 2026 le toca al Centro Democrático que, a través de Humberto ‘Papo’ Amin, asumió las riendas del cabildo. Aunque es un partido declarado en independencia del gobierno Galán, Amín dice que es más cercano a la la visión de gobierno del alcalde. No obstante, recalca, su papel como presidente de la corporación será darles garantías a todos por igual.

Alexánder Marín Correa

