“Quiero que le vaya bien al alcalde, por el bien de la ciudad”: presidente del Concejo

El cabildante del Centro Democrático fue elegido como presidente del Concejo de Bogotá para el periodo del año 2026.
Los acuerdos políticos sirven para establecer, desde la posesión, qué partido presidirá el Concejo de Bogotá cada año. Y 2026 le toca al Centro Democrático que, a través de Humberto ‘Papo’ Amin, asumió las riendas del cabildo. Aunque es un partido declarado en independencia del gobierno Galán, Amín dice que es más cercano a la la visión de gobierno del alcalde. No obstante, recalca, su papel como presidente de la corporación será darles garantías a todos por igual.
Por Alexánder Marín Correa
