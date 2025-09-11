Quinto día de cierres en la vía al Llano, así amanece este jueves el corredor vial

Derrumbe en Chipaque en el sector de cuatro carriles, desde el kilómetro 18+300 hasta el k18+600, vía Bogotá - Villavicencio. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este jueves 11 de septiembre se cumple el quinto día de cierres y trabajos de remoción de material en la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio, en el departamento del Meta.

Luego de que el sábado pasado se presentara un fuerte deslizamiento en el kilómetro 18 de la vía, en el municipio de Chipaque, que dejó cerca de 100.000 metros cúbicos de material vegetal sobre la vía, las autoridades ordenaron el cierre total de la carretera.

La mañana de este jueves la situación, de acuerdo con Coviandina, (concesinario de la vía) continúa como en horas anteriores: hay cierre total entre el kilómetro 18+300 y kilómetro 18+600 por caída de material y adecuación de variante.

Además, hay puntos de control de las autoridades en:

Kilómetro 0+000 Bogotá -Villavicencio.

Kilómetro 82+700 Villavicencio- Bogotá

Reducción de carril en kilómetro 39+600, tráfico bidireccional en túneles de la nueva calzada.

Por otro lado, se reporta congestión en la avenida Boyacá en la localidad de Usme, donde continúa el cierre preventivo en el kilómetro 0 en el sector del Uval o Puerta al Llano.

Ante riesgo de nuevos deslizamientos, anuncian trabajos en la antigua vía al Llano

Por riesgo de nuevos deslizamientos, en Puesto de Mando Unificado (PMU), la Alcaldía de Municipal Chipaque y autoridades reunidas en el PMU solicitaron la suspensión temporal de los trabajos de limpieza y remoción del material ante el aumento de la emergencia en la parte alta del talud registrado en el kilómetro 19. Frente a esta situación, el concesionario Coviandina anunció que concentra esfuerzos en hacer trabajos de mantenimiento en la antigua vía al Llano, para habilitar pasos temporales de vehículos represados.

El gobernador Jorge Emilio Rey confirmó la noticia. “La concesionaria Coviandina anunció que iniciará la adecuación de una variante que funcione como paso transitorio de 600 metros en la antigua vía al Llano, en el km 18+600. Estos trabajos tardarán al menos 72 horas, durante las cuales no habrá tránsito vehicular. Una vez habilitado, este paso provisional funcionará en un solo sentido, por horarios y bajo un estricto plan de manejo de tráfico que diseña la concesión”, señaló el mandatario.

Esta nueva jornada de adecuación de la antigua vía permitirá ejecutar labores de inspección de la zona, levantamiento topográfico, mejoramiento de la subrasante y colocación de carpeta asfáltica en puntos específicos, demarcación horizontal. También se le hará mantenimiento de obras de drenaje superficial y alcantarillas.

— Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) September 10, 2025

Ministerio de transporte anunció nuevas medidas de seguridad para tránsito hacia el Llano

Para alivianar los problemas de transporte, especialmente en lo que tiene que ver con vehículos de carga, el Ministerio de Transporte anunció varias medidas:

Se habilita la transversal del Cusiana para vehículos de hasta 28 toneladas.

La Transversal del Sisga continúa con restricción para vehículos que superen las 16 toneladas

Las empresas de transporte terrestre tienen habilitado el paso por cualquiera de los dos corredores anteriormente mencionados

En ambas vías hay varos puestos de control de la Policía de Tránsito para garantizar que no se superen los límites de peso de los vehículos de carga

La aerolínea Satena anunció que amplió su programación de vuelos hacia Villavicencio

