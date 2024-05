Racionamiento de agua en Bogotá: los barrios con cortes este 29 de mayo

Diferentes actividades que se realizan con agua recogida, por la crisis de agua en Bogotá: Autolavado, cocina, labores de aseo y otras. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Debido al bajo nivel de los embalses del sistema Chingaza, que es de donde se obtiene el 70% del agua potable que consume Bogotá, el Distrito implementó un racionamiento diario, de 24 horas, por sectores, mientras las represas se recuperan. Para este 29 de mayo el turno le corresponde a la zona 4, que estará hasta las 8:00 de la mañana del día siguiente sin servicio.

Vale recordar que la Alcaldía dividió la capital en nueve zonas y cada día una de ellas tendrá suspensión del servicio. La meta es disminuir el consumo de 18 metros cúbicos por segundo a 15. Según el Acueducto, las zonas fueron demarcadas según la estructura hídrica de la ciudad. No olvide, quienes no tengan racionamiento, ahorren agua, porque “Cada gota importa”.

¿Cuál es mi zona y cuándo tengo racionamiento?

El Espectador le facilita esta tarea. Espere unos segundos a que cargue la aplicación que encuentra en la parte de abajo y consulte en el buscador su barrio, para conocer a qué zona y ciclo pertenece, así como las fechas en las que tendrá racionamiento durante 2024.

¿Cuáles son los barrios y zonas de racionamiento?

Las localidades y los barrios con restricción este 29 de mayo serán los siguientes:

Localidades: Bosa, Ciudad bolívar, Kennedy, Puente Aranda y Tunjuelito

Bosa: Casa Grande 3 • Kasay Etapa 1 y 2 • Recreo Reservado 1 • Escocia Rural • Finca La Esperanza • Santa Mónica Etapa 1 y 2 • Laureles III • Recreo de Los Ángeles 1 y 2 • El Toche • Casa Grande 2 • Quintas del Recreo etapa 6 • Villa Dolly • Holanda I Sector • El Portal I y II Sector • Porvenir Parcela 33 • Urbanización El Tanque • Porvenir III • El Progreso II sector • Cementerio Jardines Apogeo • San Pedro II Sector A • Villa Magda • El Libertador • Piamonte II Sector • La Florida IV Sector • San Antonio de Escocia • Argelia II • El Llano de Bosa • Chicó Sur • Betania • Brasil II Sector • La Vega de San Bernardino Bajo • El Triunfo • El Llanito • Brasilia La Estación • San Judas La Estación • Las Margaritas • San Pablo II Sector • La Azucena Mz. B • Nueva Granada • Carlos Alban Holguín Nueva Granada • Urbanización José María Carbonell • El Recuerdo San BernardinoSan Bernardino Sector II • El Recuerdo • El Rincón de Bosa • San Joaquín • San Jorge • San Jorge II • La Estación Bosa • Piamonte I Etapa • La Amistad Bosa • Villa Nhora • Andalucía II • La Estación Areneras • Villa Bosa • Tierra Gratis • Mitrani • Nueva Granada V Sector • Carlos Alban Sector Israelita • Villa Anni Bosa Naranjos • El Llano Sector Fandino • Nueva Granada II Sector • Nueva Granada II Sector Tiboli • La Concepción II Sector • El Porvenir San Bernardo • La Concepción • San Javier • Diamante Sur • Ciudadela La Libertad II • Villas del Progreso • San Antonio • La Libertad III Sector • Bosa Nova El Porvenir • San Antonio • Hortelanos de Escocia • Holanda • Holanda III Sector • Brasil Sector San Jorge • Villas del Progreso • Villa Alegre • Villa Alegría • Escocia IV Sectores I-II-III • Villa Nora II • Andalucía • Escocia IX • Brasilia III Sector • Brasilia II Sector • Brasilia I Sector • Villa de Los Comuneros • Brasil II 2a. Etapa • El Jazmín Sector El Triángulo • La Independencia II sector • José Antonio Galán • Holanda II Sector • S.C Bosa • Villa de Suaita • El Sauce • Los Sauces • La Esmeralda • Rincón Campestre • La Paz San Ignacio Las Vegas • La Paz • El Paraíso • Nueva Escocia • Danubio III • La Palma • Escocia VII • Escocia V • Bosa Nova • Bosa Nova II Sector • Altamira Bosa Linda • Los Héroes de Bosa • El Rodeo Sector Bosa Nova • El Porvenir Parcela 17 A- 17 B • Brasil El Lago • Bosa Brasil • S.C San Bernardino Potreritos • Brasil Materas Acacias San Jorge • El Porvenir sector Brasil • Nueva Esperanza • Brasil Sector Barreto • Villa Nubia • San Bernardino Sector Villa Emma • La Estación Distrital de Finca Raíz • Monte Carlo • Berlín de Bosa La Libertad II. • Los Sauces • La Estación • La Cruz de Terreros • La Azucena • Acuarela I • Pablo Vi • El Palmar • La Vega • Paso Ancho • Antonia Santos • Antonia Santos • La Portadita • Los Sauces Sector Cedros • La Paz San Ignacio Sector La Esperanza • Holanda Sector Caminito • Danubio • Danubio II y III • La Arboleda • S.C Parcela El Porvenir • Santa Isabel • Villa Esmeralda • El Corzo • Villa Karen • La Granjita • El Recuerdo • Santa Fe III Sector • Santa Bárbara • San Pablo • El Anhelo • Santa Fe Bosa • El Anhelo I • La Unión • Urbanización Caldas • La Paz Plan V • Santa Marta • La Dulcinea • Cartagenita • Los Laureles • Getsemaní • San José II sector • La Vega • El Paradero • La Esperanza II sector - Tokio • Los Ocales • San Bernardino XVIII • Osorio XXIII • Urbanización Llano Oriental • San Pedro II • Villas del Velero • La Paz II Sector • Bosalinda Hidelbrando Olarte • San Pedro • El Tejar • El Velero • San Antonio de Escocia II • Villa Clemencia • Villa Estella • New Jersey • Miraflores II Sector • Claretiano • San Pablo I Sector • Chicala • Danubio Azul I y II Sector • San Juanito • El Rubí • La Esperanza I y II • Villas del Velero • Miami • Villa Carolina • San Pedro Sector C • La Independencia • Grancolombiano II Sector • Charles de Gaulle • Charles de Gaulle II • Manzanares • La Esperanza de Tibanica • La Primavera • Grancolombiano I • Humberto Valencia • La Palestina I • Jiménez de Quesada • La Capilla • Urbanización La Avenida • Urbanización Clarelandia del Sur • Urbanización La Sultana del Sur • Jiménez de Quesada II Sector • Alameda del Río • Las Margaritas • El Regalo II • El Regalo • Campo Hermoso • El Porvenir Parcela 23 • San Miguel • El Corzo • El Porvenir San Luís • La Estanzuela II Sector • La Estanzuela • La Libertad II • La Portada • La Libertad IV Etapa • Villa Colombia II • San Diego La Paz IV Sector • El Recuerdo II • El Recuerdo • La Libertad • Villa Nora • Villa Nora III • El Libertador II • La Libertad Sector Magnolia • La Magnolia II • S.C Escocia Rural • San Luís I y II • El Diamante • Naranjos El Retazo • Siracusa I y II • Carlos Alban Sector Miraflores • San Bernardino XXV • Urbanización Barlovento • Villa Sonia I • La Riviera • Gualoche • Recreo de San Ignacio • Rincón de San José • El Motorista • Villa del Río • San Bernardino II • Santiago de Las Atalayas • San Bernardino XVI • Recreo Reservado • Kasay de Los Venados 2 • Alameda de Santa Monica Etapa 5 • San Bernardino XVII • Casa Grande 1 • Kasay de Los Venados 1 • Quintas del Recreo Etapa 5 • San Bernardino XIX • Villas de Vizcaya • El Portal del Sol • La Pradera El Volcán • Nuevo Recreo • Condominios del Recreo • Kalamary IV • Guacoche • El Matorral • Santa Lucía • Brasil I Sector Villa Diana • Brasil Sector Acacias • La Riviera II • La Cabaña y La Suerte • Divino Niño • Nuestra Señora de La Paz San Javier • Nuestra Señora de La Paz V Sector. • Urbanización Ana María • Acuarela II • S.C Gualoche • La Azucena Sector Triángulo • José Maria Carbonell I y II • El Llano Sector Guzmán • Parcela El Porvenir • S.C Osorio Diez • San Diego Bosa • Villa del Río II Sector • San Bernardino XVI • San Bernardino XIX • San Bernardino Potreritos • Potreritos • San Bernardino XXII • S.C La Paz Bosa • San José II Sector • El Porvenir Sector Inducas • El Jardín • La Independencia • Caldas • Casa Nueva • El Remanso I • Osorio Diez • El Remanso • San Bernardino • Santa Inés • Villa Natalia • La Armonía • Escocia • Las Margaritas Sector I y II • Las Margaritas III • La Portada III Sector • El Bosque de Bosa • El Portugal Brasil • S.C Bosa Brasil • Sc. Bosa Brasil • El Limonar • Argelia • El Portal de Bosa • Argelia II • Argelia II • Xochimilco • La Maria • Argelia II • La Aurora • Jiménez de Quesada • Bosa Las Terrazas • Bosa • S.C Jiménez de Quesada • Humberto Valencia II Sector • El Progreso • Grancolombiano II Laureles • Islandia II • Islandia • S C. San Bernardino Potreritos • San Bernardino XIX • Sauces II • Jacqueline • Urbanización Gecolsa • Olarte • Nuevo Chile • La Ilusión • Hermanos Barragán • La Portada II • Villa Colombia • San Martín • Brasil Sector El Portal • Brasil Sector Portaly Castillo • El Porvenir Sector Brasil • Islandia • El Cauce • La Esmeralda • La Fontana I y II • San Pedro • Nicolás Escobar • Laureles La Estación • Andalucía II. • Urbanización Ana María • Acuarela II • S.C Gualoche • La Azucena Sector Triángulo • José Maria Carbonell I y II • El Llano Sector Guzmán • Parcela El Porvenir • S.C Osorio Diez • San Diego Bosa • Villa del Río II Sector • San Bernardino XVI • San Bernardino XIX • San Bernardino Potreritos • Potreritos • San Bernardino XXII • S.C La Paz Bosa • San José II Sector • El Porvenir Sector Inducas • El Jardín • La Independencia • Caldas • Casa Nueva • El Remanso I • Osorio Diez • El Remanso • San Bernardino • Santa Inés • Villa Natalia • La Armonía • Escocia • Las Margaritas Sector I y II • Las Margaritas III • La Portada III Sector • El Bosque de Bosa • El Portugal Brasil • S.C Bosa Brasil • Sc. Bosa Brasil • El Limonar • Argelia • El Portal de Bosa • Argelia II • Argelia II • Xochimilco • La Maria • Argelia II • La Aurora • Jiménez de Quesada • Bosa Las Terrazas • Bosa • S.C Jiménez de Quesada • Humberto Valencia II Sector • El Progreso • Grancolombiano II Laureles • Islandia II • Islandia • S C. San Bernardino Potreritos • San Bernardino XIX • Sauces II • Jacqueline • Urbanización Gecolsa • Olarte • Nuevo Chile • La Ilusión • Hermanos Barragán • La Portada II • Villa Colombia • San Martín • Brasil Sector El Portal • Brasil Sector Portaly Castillo • El Porvenir Sector Brasil • Islandia • El Cauce • La Esmeralda • La Fontana I y II • San Pedro • Nicolás Escobar • Laureles La Estación • Andalucía II.

Ciudad Bolívar: Urbanización Villa Del Rio Zona Comercial • S.C Galicia • El Rosal • El Cerro Del Diamante • El Cerrito - Sauces - Hortalizas - Recuerdo • La Riviera Del Sur • Sauces Hortalizas Recuerdo • Millán Los Sauces • San Luís • Juan José Rondón La Casona • Rincón De La Estancia • El Esquinero • Santa Viviana Sector Vista Hermosa • Santa Helena • San Antonio Mirador • La Carbonera II • La Carbonera • El Rincón Del Porvenir • Perdomo Alto • El Porvenir II Etapa • Rincón De Galicia • Rincón De Galicia • Casa Loma • Casa Grande • El Porvenir De La Estancia • Urbanización Calabria • Mirador De La Estancia • Balmoral Rincón De Valvanera • San Isidro Sector Cerrito III • Las Huertas • Urbanización Barlovento • Guaitiquía • Urbanización Kalamary • Urbanización Atlanta • Balmoral III • Barlovento • Galicia • Rincón De La Valvanera • Rafael Escamilla • Urbanización Villa Vista (San Cayetano) • Bonanza Sur • Candelaria La Nueva II Sector 1a Etapa • Santo Domingo • Verona • Espinos I • Los Tres Reyes 1a. Etapa • Los Tres Reyes II Sector • Urbanización Galicia • El Chircal Sur • Arborizadora Baja • Villas De Bolívar • Villa Candelaria • Guadalupe • Urbanización Casa Larga • Candelaria La Nueva II Sector 2 Etapa • Hacienda Casa Blanca • Juan José Rondón • San Francisco II Sector • San Rafael • Villa Helena • San Francisco I Sector • Bella Estancia • Ronda • Protecho Bogota II • Urbanización El Arroyuelo • Casavianca • Peñón Del Cortijo III • El Peñón Del Cortijo • Cañada Honda • La Unión Divino Niño • La Coruña • El Ensueño • El Peñón Del Cortijo • Puerta Al Llano • Espinos III. • Casa Loma II • Atlanta • Santa Viviana • Sierra Morena III • La Primavera • Perdomo Alto • San Isidro Sector Cerrito II • Madelena • Ismael Perdomo • Sierra Morena • Balcón De La Sierra • Galicia Ii • San Isidro • Jerusalén Bellavista • Jerusalén Potosí • Arborizadora Alta • Urbanización La Llanada • Candelaria La Nueva • Caracolí • Jerusalén Las Brisas • Jerusalén • Mirador De La Primavera • El Porvenir Zona C • Maria Cano • Balmoral II • San Isidro Sector Carboneras • Urbanización India Catalina • San Isidro Sector Cerrito I • Las Vegas De Potosí • Manuela Beltrán • San Rafael Alto De La Estancia • Jerusalén La Pradera • San Fernando • Colmena III • Acacia III Parte Baja • Primavera Suroccidental • Primavera II • La Estancia.

Kennedy: • San Andrés II Sector • Delicias • El Progreso II Sector • Villa Nueva • Talavera • Salvador Allende • Alquería de La Fragua Urbanización Sinaloa • Valencia La Chucua • Las Torres • Floralia II Sector • Milenta • El Progreso II • Las Delicias • El Progreso • Las Margaritas • S.C Las Margaritas • Las Margaritas Occidental • Guadalupe • Urbanización Industrial Las Delicias • Tundama II Etapa • Boita II Sector • Renania • Floralia I Sector • El Parque • Morabia • Villa Mendoza • Alquería de La Fragua • Bombay. Carvajal • Rincón de San Andrés • El Pénsil • Alquería La Fragua Santa Yolanda • Alquería La Fragua • San Andrés • Tundama • La Chucua • Boita I Sector • Nueva York • Nueva York II • Morabia II • La Alejandra • Santa Catalina • Cementerio Jardines Apogeo • El Progreso I Sector • Osorio XII.

Puente Aranda: • La Alquería • Los Ángeles • Ospina Pérez Sur • Tejar • Alcalá • Ospina Pérez

Tunjuelito: Tunalito • Santa Rosa Sur • Parque El Tunal • San Carlos • San Benito • Tunjuelito • Abraham Lincoln • Zona Industrial • Urbanización Santa Rosa - Rincón de Venecia • Colmotores • Rincón de Venecia • Fátima • San Vicente Ferrer • El Carmen • Nuevo Muzú II Sector 2a Etapa • Samore • Tunal Sector II • Tejar de Ontario • Villa Ximena • Escuela de Artillería • San Carlos Norte. • Isla del Sol • Muzú • Muzú • Arborizadora Baja • Rincón de Nuevo Muzú • Nuevo Muzu II Sector 1 A Etapa • El Triángulo • Acegrasas • Laguneta • Venecia Occidental • Venecia.